فلسطين وبداية الصراع

لقد بدأت معاناة الشعب الفلسطيني السّليب منذ الهجرات الاستيطانية اليهودية إلى أرض فلسطين عشية وعد بلفور المشؤوم 1917 الذي جاء كامتداد طبيعي لسلسلة من المؤتمرات لعل أهمها؛ هو مؤتمر بازل للحركة الصهيونية 1897، ومؤتمر الإمبريالية 1907 لاستدامة السيطرة على العالم سيما المنطقة العربية.

وكانت الهتلرية النازية هي المسؤولة عن إرهاب اليهود الألمان ودفعهم للهروب، وتوجيه جزء كبير من هذه الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ولسخرية التاريخ فإن هتلر الذي طرد اليهود من بلاده ونكل بهم شرّ تنكيل فيما عرف تاريخيا “بالهلوكوست” سيصير عند النزعة اليهودية القومية العنصرية نفسها “نموذجا” يحتذون به، ويتعلمون منه الشراسة والقتل بشهادتهم هم.

شهادة غارودي

وفي هذا السياق يقول روجيه غارودي في كتاب موسوم بـ” الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية” وهو من أهم الكتب التي فكّك فيها غارودي الأساطير السياسية والتوراتية التي تأسّست عليها الدولة الإسرائيلية القومية العنصرية على أرض فلسطين، يقول نقلا عن النشرة الإخبارية اليهودية 26 حزيران/ يونيو1958: “فليست النخبة هي التي ساعدت أعدادا كبيرة من اليهود لإعداد أنفسهم للمستقبل، ولكن هتلر هو الذي دفعهم إلى النزوح إلى فلسطين.. فالجزء الأكبر من اليهود فضّل أخذ الدرس من هتلر وليس عنا.. فهتلر قد بين أن التاريخ لا يتبع طريق العقل ولكن طريق السلطة، وأنه عندما يكون شعب ما أكثر قوة فإنه يقتل بشراسة تلك هي الوضعية التي كانت علينا مقاومتها”.

ومن دون شك من يتأمل الضربات البربرية، والقصف الهستيري الذي تتعرض له غزة وأطفالها ومساجدها ومخابزها والحصار اللاإنساني على هذه البقعة الصامدة، وطرق التنكيل يدرك دون أن يحتاج ذلك إلى كبير عناء أوجه التشابه بين النازية وبين هذا الكيان القومي العنصري الذي لا يعرف سوى القتل والتخريب والدمار.

ثورة 36 ــــ 39 في فلسطين

إن أمريكا التي تغرس الكيان المشتول اليوم، وتدعمه دعما خارجيا لا محدودا بكل الوسائل السياسية والعسكرية المتاحة، رفضت أن تستقبل هذه الهجرات لبلادها، فما يزيد عن مليوني يهودي نازح لم تقبل أمريكا منهم سوى 170 ألف يهودي في بداية هذه الهجرات على نحو ما يذكر الكاتب والمفكر الفلسطيني غسان كنفاني في كتابه (ثورة 36- 39 في فلسطين، خلفيات وتفاصيل وتحليل 2016)، وقس على ذلك بريطانيا التي مكنت لهذا الكيان، وهيأت له الظروف على أرض فلسطين لم تقبل من هذه الهجرات الاستيطانية على أرضها إلا عددا قليلا من العناصر المهاجرة الارستقراطية، وأصدرت إبّانها مراسيم للحد من هذه الهجرات، وكأن العنصر اليهودي في السياق الغربي الأوروبي المسيحي كان فائضا بشريا بلا وظيفة، ووزنا ميتا لا يحتمل، وبصورة أخصّ تلك الطوائف التي لم تعد تجد لها في الاقتصاد الحديث موطئ قدم، لأنها لم تكن تتقن سوى الأعمال والحرف اليدوية والتجارة الكلاسيكية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في انتشار البطالة وتضخّمها، وارتفاع منسوب الجريمة في صفوف هؤلاء كما هو الشأن مثلا في المدن الهامشية الإنكليزية التي هاجرت إليها من روسيا القيصرية ولاسيما بعدما ضمت “بولندا” التي كانت تضم جيوبا يهودية مهمة عجزت عن حل المسألة اليهودية، وتحولت بسبب بيروقراطيتها ورفضها للأقليات الإثنية إلى “بلد طارد لليهود ولغيرهم من الأقليات التي لم يتمكن الاقتصاد الجديد من استيعابهم” على نحو ما يذكر عبد الوهاب المسيري في كتابه (الصهيونية وخيوط العنكبوت).

لقد ضاقت هذه البلدان الأوروبية بالعنصر اليهودي ذرعاً خوفا على أمنها الاقتصادي والاجتماعي بعدما تزايد خطرها في بعض البلدان مثل إنكلترا “وسيطرتها على حقول الذهب وصناعة الديناميت وتجارة الكحول السرية”.

ولم يتورع أحد من أهم مثقفي إنكلترا الاشتراكيين كجون هوبسون بوصفهم بالحثالة الحقيقية لأوروبا. ولعله كان يعرف خطورة الاحتكار الذي كان يمارسه اليهود وانعكاساته البنيوية على الاقتصاد الإنكليزي.

كان إذن على فلسطين أن تستوعب كلّ هذه الجحافل المطرودة قبل وعد بلفور وبعده، وتتحمل كل ما عانته من شتات وعسف وتمييز وأعطاب نفسية، ولاسيما تلك الطوائف الهاربة من الغطرسة النازية، فضلا عن الهجرات المتتالية اللاحقة من العالم العربي من ليبيا والمغرب والعراق وسوريا ومصر ..الخ، بعد سياسة تهجير اليهود ابتداء من الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بسبب قومية أخرى وهي القومية العربية.

الهجرات المتلاحقة

هذه الهجرات المتلاحقة نحو فلسطين إذن أسهمت في تشكّل رأسمال يهودي بورجوازي كانت له تداعيات خطيرة على بنية المجتمع الفلسطيني الذي بدأ يفقد أرضه وبصورة أخص في بداية هذه الهجرات الاستيطانية.

إزاء هذا الوضع الاجتماعي والسياسي المحتقن انطلقت المقاومة بمختلف تلاوينها النقابية وإطاراتها وجهودها السياسية اليسارية وغير اليسارية لتواجه هذه السيطرة الطبقية على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني، وما عقبه من طرد للعمال، وتشريدهم من المصانع مقابل التمكين لليد اليهودية في المؤسسات والمصانع. فضلا عن الجرائم والإبادات العسكرية الجماعية التي انطلقت آنذاك وما رافقه من إعدام للمقاومين الرافضين لهذا الوجود الاستيطاني الطارئ الذي “يحمل في تكوينه كل عناصر الشذوذ البنيوي” بعبارة عبد الوهاب المسيري.

إن الصراع قديم، وكل من يحاول اختزاله في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر إنما يتعامل مع تاريخ الصراع بمنطق مغرض ليس إلا، ولاسيما حينما يتم التركيز على أن إسرائيل قبل هذا الحادث لم تسبقه باستفزاز، ونسوا أن هذا التهجير والحصار والاعتداءات المتكررة على مقدسات المسلمين طيلة مدة الحصار على غزة هي أسوأ أنواع الاستفزازات، زد على ذلك سجون الاحتلال المليئة عن آخرها بالمعتقلين والمعتقلات من النساء والعجائز.

وقد رأينا كيف كانت القنوات الإعلامية الغربية تلزم الضيوف بإدانة حماس في منطلق البرامج التلفزيونية، لكن الكثير من الاستطلاعات الغربية نفسها تؤكد أن الصورة التي تقدمها “إسرائيل” حول العرب أصبحت أقل قابلية للتصديق في ظل هذه المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل في حق العزل من الأطفال في غزة والضفة الغربية، وهو ما يعني أن “إسرائيل” ستواجه كل هذه التشكيكات إعلاميا ما دام أن ذهن المتلقي الغربي بوجه خاص قد استقرت عنده هذه الصورة التضليلية عن إعلام إسرائيل والإعلام الغربي الداعم لها ولاسيما في صفوف الشباب مابين (18-35) التي أكدت بعض الاستطلاعات أنهم يؤيدون فلسطين بخلاف الكبار من العجزة. وهو ما يؤشر عن تحولات مفصلية في المستقبل في الغرب.

كاتب من المغرب