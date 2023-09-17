فلسطين: “يونسكو” تدرج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي

رام الله: أعلنت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، الأحد، إدراج مدينة أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

جاء ذلك في بيان لمعايعة، عقب تصويت لجنة التراث العالمي في المنظمة على إدراج موقع تل السلطان بأريحا على اللائحة.

وقالت معايعة: “فلسطين نجحت في تسجيل موقع أريحا القديمة (تل السلطان) على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو (…) خلال الجلسة 45 للجنة التراث العالمي المنعقدة في عاصمة السعودية الرياض”.

وأوضحت أن “رصيد فلسطين ارتفع إلى خمسة مواقع مسجلة رسميا على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو”.

عن أهمية الموقع، قالت وزيرة السياحة: “يمثل الحضارة الاستثنائية لأول نموذج ناجح للمستقرات البشرية الدائمة، ويمثل أقدم بلدة زراعية محصنة في العالم بنيت في العصر الحجري الحديث قبل أكثر من 10 آلاف عام في أخفض بقعة على سطح الأرض (250 مترا تحت مستوى سطح البحر) بالقرب من نبع عين السلطان، التي شجعت انتقال الإنسان من حياة الالتقاط إلى الاستقرار القائمة على تدجين النباتات والحيوانات وبناء المنشآت المعمارية؛ وغيرها من أنظمة تطور الحضارة البشرية”.

بدوره، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار اليونسكو، واصفا إياه بأنه “بالغ الأهمية ودليل على أصالة وتاريخ الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وأضاف: “دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني في بيان، إن إدراج اليونسكو لمدينة أريحا فيه “إجماع على أصالة التراث الفلسطيني (…) وجاء للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها بما فيها الحقوق الثقافية”.

ودعت الوزارة لضرورة “الحفاظ على فلسطين ومواقع التراث العالمي فيها وحمايتها من محاولات التخريب المتعمد الذي تتعرض له من سلطات الاحتلال وأدواته، والتي تحاول طمس التراث وتزوير التاريخ والرواية”.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري بدأت الدورة الـ 45 للجنة التراث العمالي أعمالها في الرياض، حيث تستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

(الأناضول)