عاجل.. حزب الله اللبناني: إطلاق صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في ضواحي تل أبيب

عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة لمواجهة أي هجوم إيراني

عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران

عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لأي تهديد إيراني

عاجل.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أي هجوم إيراني ستكون له عواقب وخيمة