عاجل.. حزب الله اللبناني: إطلاق صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في ضواحي تل أبيب
عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع الجوي لدينا جاهزة لمواجهة أي هجوم إيراني
عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم نرصد بعد أي تهديد جوي من إيران
عاجل..متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القيادة المركزية الأمريكية متأهبة لأي تهديد إيراني
عاجل.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أي هجوم إيراني ستكون له عواقب وخيمة
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