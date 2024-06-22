فلسطين: 450 من طلبة الثانوية العامة قتلتهم إسرائيل منذ أكتوبر

رام الله: قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، السبت، إن 450 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وأضاف الناطق باسم وزارة التربية صادق الخضور أن امتحان الثانوية العامة ينطلق اليوم في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وفي ظروف غاية في التعقيد.

ولفت أن “450 طالبا كان من المفترض أن يتقدموا للثانوية العامة قتلهم الجيش الإسرائيلي، بينهم 430 طالبا في قطاع غزة، و20 في الضفة الغربية”.

ولفت إلى أن 50 ألف طالب في الضفة الغربية تقدموا للامتحانات الثانوية العامة.

وبين أن 39 ألف طالب في قطاع غزة حرموا من الامتحانات جراء العدوان الإسرائيلي.

بدوره، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى في كلمة له خلال تفقد امتحانات الثانوية العامة في محافظة الخليل: “بتكليف من سيادة الرئيس محمود عباس أطلقنا امتحانات الثانوية العامة لهذا العام من مدينة الخليل لأهميتها، وهي رسالة بأن التعليم هو سلاحنا الأول في مواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال، تمسكنا بالتعليم هو حبل النجاة الذي من خلاله نستطيع أن نتحدى كافة الصعاب”.

وتابع: “يحرم الاحتلال 39 ألف طالب من تقديم امتحانات الثانوية العامة نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة، ووزارة التربية والتعليم تبذل كافة الجهود من أجل تعويضهم خلال الفترة القادمة”.

ومع انطلاق شرارة الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطاع؛ حفاظاً على حياة الطلبة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف.

(الأناضول)