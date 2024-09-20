فلسطين: 716 شهيدا بينهم 160 طفلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن إجمالي عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ 716 مواطنا بينهم 160 طفلا.

وقالت الوزارة في بيان: “بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية 716 شهيدا و5750 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأشار البيان إلى أن “من بين الشهداء 10 سيدات و9 مسنين و160 طفلا”.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن اعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، إلى جانب الشهداء والمصابين وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(وكالات)