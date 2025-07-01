فلومينينسي يهزم إنتر ميلان ويبلغ دور الثمانية بكأس العالم للأندية

تشارلوت: تأهل فلومينينسي إلى دور الثمانية بكأس العالم للأندية بفوزه المذهل 2-صفر على إنتر ميلان اليوم الاثنين، حيث أثبت هدف جيرمان كانو المبكر وهدف هيركوليس في الوقت بدل الضائع أنهما كافيان لإسقاط وصيف بطل أوروبا في ظل الحرارة الشديدة في تشارلوت.

وسجل فلومينينسي هدفه بعد ثلاث دقائق فقط عندما انقض كانو على تمريرة عرضية غيرت اتجاهها ولعبها برأسه من مسافة قريبة، لتمر من بين ساقي الحارس يان سومر وتمنح فريقه بداية مثالية.

وضغط الفريق الإيطالي بقوة بحثا عن هدف التعادل بعد الاستراحة، لكن الدفاع المنظم لمنافسه أحبطه. وأهدر ستيفان دي فري فرصة خطيرة من مسافة قريبة، وتصدى حارس المرمى فابيو لتسديدة سيباستيانو إسبوزيتو بقدمه، بينما ارتطمت تسديدة لاوتارو مارتينيز بالقائم في الدقائق الأخيرة.

ثم حسم البديل هيركوليس الفوز لفلومينينسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة هادئة من على حافة منطقة الجزاء ليقود الفريق البرازيلي إلى مباراة دور الثمانية ضد مانشستر سيتي أو الهلال يوم الجمعة في أورلاندو.

(رويترز)