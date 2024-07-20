فليك: برشلونة أصبح وطني الثاني وينبغي إبرام صفقات كبرى

مدريد: يشعر الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني بأنه في وطنه ، ويتطلع لإبرام صفقات كبرى مع النادي الكتالوني.

وتولى المدرب السابق لمنتخب ألمانيا المسؤولية الفنية في برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز.

وقال فليك لصحيفة “ماركا” اليوم السبت في أول مقابلة صحفية له في إسبانيا “من المذهل ما نعيشه هنا، الجميع يظهر لنا الاحترام”.

وأضاف “شعرت بشغف الجماهير منذ اليوم الأول، الجماهير والجميع ، نريد أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنقل هذا النادي إلى المستوى التالي، سنفعل كل ما بوسعنا”.

ومازال النادي الكتالوني يعاني من صعوبات مالية بعد خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو والفائز مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024، وكذلك داني أولمو مهاجم لايبزج الألماني، للعب إلى جوار النجم المتوهج لامين يامال صاحب الـ17 عاما.

ووجه فليك 59/ عاما/ الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونخ في 2020 قبل خوضه تجربة غير ناجحة مع منتخب ألمانيا، رسالة إلى برشلونة أكد فيها “نحتاج لضم لاعب بإمكانه حسم المباريات، نريد تحسين كفاءة الفريق وهذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

(د ب أ)