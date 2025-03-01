فليك مدرب برشلونة : سنجري تغييرات في مواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني

لندن: قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إنه لا يخشى إجراء تغييرات في تشكيل فريقه قبل زيارة ريال سوسيداد غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن برشلونة يستعد لخوض ثلاث مباريات في سبعة أيام، حيث سيواجه مضيفه بنفيكا البرتغالي منتصف الأسبوع في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه أوساسونا في بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

وفي حال الحصول على النقاط الثلاث سيحافظ فريق المدرب هانزي فليك على صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع تبقي 12 مباراة على النهاية، لكن مدرب برشلونة أكد أنه لا يخشى إجراء عملية تدوير في اللاعبين.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: “أعتقد أننا سنجري تغييرا، نحتاج للاعبين جدد يشاركون في المباريات وسيكون يوم الغد مناسبة جيدة لفعل ذلك، سنجري تغييرات لكنني لن أقول من سنقوم بتغييره”.

وأضاف: “كل ثلاثة أيام لدينا مباراة لخوضها، هذا ضغط كبير لكن علينا التعامل معه وأن نعتني ببعض اللاعبين ونقوم بالتغييرات لكن هذا طبيعي، كل فريق يمر بذلك”.

وتابع فليك : “نحن ننافس على ثلاث بطولات، حينما بدأنا لم يكن أحد يتوقع أن يؤدي الفريق بهذا الشكل الرائع”.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

(د ب أ)