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فناربخشه التركي يضم المغربي يوسف النصيري من إشبيلية

25 - يوليو - 2024

اللاعب المغربي يوسف النصيري

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أعلن نادي فناربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أنه تعاقد مع المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني.

وارتبط النصيري مع النادي التركي بعقد لمدة خمسة أعوام وقالت وسائل إعلام إن فناربخشه دفع 20 مليون يور (21.70 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات المهاجم المغربي.

ويتفوق هذا على أكبر مبلغ دفعه فناربخشه مقابل التعاقد مع لاعب جديد.

وأمضى النصيري (27 عاما) كامل مسيرته الاحترافية في إسبانيا وانضم إلى إشبيلية قادما من ليغانيس في 2020 وأحرز 51 هدفا في 143 مباراة في الدوري الإسباني وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين.

وأحرز النصيري 20 هدفا لمنتخب المغرب في 73 مباراة دولية خاضها مع الفريق وشارك في كأس الأمم الإفريقية أربع مرات.

ويقود البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو الجهاز الفني لفناربخشه الذي احتل المركز الثاني بين فرق الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي.

 (رويترز)

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  1. يقول كريم المغربي:
    يوليو 26, 2024 الساعة 12:37 ص

    الحمدلله دائما يتألق الرياضيون المغاربة وتسعى الفرق الكبرى للحصول على خدماتهم مقابل حوافز مالية ضخمة ، اللهم بارك

    رد

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