فنانة تونسية تلغي حفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد اتهامها بالتطبيع

تونس – “القدس العربي”: قررت الفنانة التونسية آمال المثلوثي، إلغاء حفل غنائي في مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد ساعات من اتهامها بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت الصفحة الرسمية للمثلوثي على موقع فيسبوك “تبعا لما أثارته جولة الفنانة آمال المثلوثي في الأراضي الفلسطينية من جدل وتباين في الآراء بين مرحب ورافض، وتفاديا لأي سوء فهم، فقد تقرر التخلي عن فكرة إقامة حفل في مدينة حيفاء المحتلة في فضاء يملكه فلسطيني”.

وأضافت “وتؤكد آمال مثلوثي أن مناصرتها للقضية الفلسطينية مسألة محسومة وأمر واقع تعبر عنه تصريحاتها، وأغانيها ومواقفها”.

وتقوم المثلوثي حاليا بجولة فنية في عدد من المدن الفلسطينية، على غرار القدس وبيت لحم ورام الله، فضلا عن حيفا.

لكن بعض النشطاء وجهوا إليها انتقادات كبيرة، على اعتبار أن زيارتها للأراضي المحتلة هو نوع من التطبيع، كما أنه يتعارض مع مواقفها المعلنة والمؤيدة للقضية الفلسطينية.

وقبل سنوات قررت المثلوثي الانسحاب من مهرجان موسيقي في ألمانيا بعدما علمت أنه ممول من قبل السفارة الإسرائيلية في برلين.

وخلال السنوات الأخيرة تعرض عدد من الفنانين التونسيين لانتقادات واسعة بعد إحيائهم لحفلات غير معلنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبرر بعضهم ذلك بالقول إنه يغني لمواطنين تونسيين في الأصل يعيشون في الأراضي المحتلة.