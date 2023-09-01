فنانة كويتية تبعث برسالة مؤثرة لجمهورها قبل خضوعها لجراحة علاجية من السرطان- (فيديو)

“القدس العربي”: تخضع الفنانة جواهر الكويتية لجراحة دقيقة، وذلك استكمالا لرحلة علاجها من السرطان التي بدأتها منذ فترة طويلة، ووجهت رسالة مؤثرة لجمهورها.

أظهر مقطع الفيديو السرير الذي ترقد عليه الفنانة الشهيرة، ونشرت الإعلامية مي العيدان مقطع الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور معبرين عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لمحبوبتهم.

وكتبت مي العيدان في تعليقها: “الفنانة جواهر الكويتية تستعد من المستشفى في لندن لإجراء عملية خاصة بعلاجها من السرطان وتقول دقائق وأكون بيد الغرباء ليس معي غير الله دعواتكم لها الله يطلعها من العملية أحسن مما دخلت لها ادعوا لها بالشفاء لا تكفوا عن الدعاء لها فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله”، بحسب مجلة ليالينا.