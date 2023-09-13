منوعات | أخبار النجوم

فنانة كويتية تعلق على حظر النقاب في المدارس المصرية

منذ 37 دقيقة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

علّقت الفنانة شمس الكويتية عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، على قرار السلطات المصرية حظر النقاب في المدارس.

وكتبت شمس في موقع “إكس”: “آسفة لتدخلي في الموضوع… النقاب حرية شخصية يجب أن نحترمها، كما نرغب أن يكون لنا كامل الحرية فيما نلبس أيضاً نرغب للآخر بكامل حريته… يرتدي ما يشاء سواء كان ارتداؤه للشيء نابعاً من اعتقاد ديني أو موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب”.

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، قرارات عدّة متعلقة بالزي المدرسي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أنّ غطاء الشعر للبنات (اختياري)، ولكن يُشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يُعتدّ بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبّر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم المصرية على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته، وأن يكون اختيارها لذلك بناءً على رغبتها بدون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“النقاب ليس من الدين”.. تصريح يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي- (تغريدات)
3 - فبراير - 2023
تهديد بـ”إطلاق النار” على الأفغانيات غير المنقبات العاملات في منظمات غير حكومية
21 - يناير - 2022
سيريلانكا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
13 - مارس - 2021
سويسرا تتبنى مبادرة حظر البرقع بغالبية ضئيلة
7 - مارس - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية