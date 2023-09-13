فنانة كويتية تعلق على حظر النقاب في المدارس المصرية

لندن- “القدس العربي”:

علّقت الفنانة شمس الكويتية عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، على قرار السلطات المصرية حظر النقاب في المدارس.

وكتبت شمس في موقع “إكس”: “آسفة لتدخلي في الموضوع… النقاب حرية شخصية يجب أن نحترمها، كما نرغب أن يكون لنا كامل الحرية فيما نلبس أيضاً نرغب للآخر بكامل حريته… يرتدي ما يشاء سواء كان ارتداؤه للشيء نابعاً من اعتقاد ديني أو موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب”.

#النقاب #مصر اسفة لتدخلي في الموضوع النقاب حرية شخصية يجب ان نحترمها كما نرغب ان تكون لنا كامل الحرية فيما نلبس ايضاً نرغب للاخر بكامل حريته مايرتدي سواء كان ارتدائه للشئ نابع عن اعتقاد ديني او موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب ❤️🌹 — #شمس☀️ (@shamsofficial) September 11, 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، قرارات عدّة متعلقة بالزي المدرسي، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أنّ غطاء الشعر للبنات (اختياري)، ولكن يُشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يُعتدّ بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبّر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم المصرية على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته، وأن يكون اختيارها لذلك بناءً على رغبتها بدون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.