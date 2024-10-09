فنانة كويتية مصدومة من زواج شقيقتها بطليقها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

صدمت الفنانة الكويتية شوق الموسوي، جمهورَها بأزمة عائلية وشخصية جداً عانت منها، معلنة اكتشافها أن شقيقتها تزّوجت من طليقها.

وقالت الممثلة الخليجية باكية: “أختي اللي أنا وياها من بطن واحد اكتشفت إنها ماخدة طليقي، أختي اللي ربّيت عيالها وشريت لها بيت من فلوسي”.

وأضافت: “يومها كسّرت البيت كله، انهارت نفسيتي طارت وأخدت علاج نفسي كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر ونوم ما كنت أنام، وما كنت آكل كنت باخد بس حبوب منوّمة علشان أنام، وكان بدي أنسى ومخّي ينسى… كلّمتها بالتليفون لما تزوجت طليقي وسألتها إنتي بكامل قواكي العقلية؟ وأمّنا اللي كذبتوا عليّ من 40 سنة راحت وإنتم شبعتوا منها وإنتم شوفتوها وأنا ما شفتها”.

الموضة الجديدة لبنات الحرام خذي بختج من اختج

الله يعين شوق https://t.co/XeE7k8pQpT — Shams☀️شمس (@shamsofficial) October 8, 2024

وأكّدت الموسوي (39 عاماً) أن الوسط الفني أفضل بكثير من بعض المهن، موضحة: “لا تقولي مخرج ومنتج عصبي، هؤلاء أشرف من بعض الناس اللي في حياتنا، الوسط الفني لبّسني وعايشني في عز وركّبني سيارة وجيبت لأولادي أحسن مدرّسين، وكمان ما جيت واحدة من الممثلات وأخدت مني طليقي”.

وكان لافتاً تعليق النجمة شمس الكويتية على تصريحات شوق الموسوي، إذ نشرت المقطع المصوّر الخاص بالأخيرة، معلقةً بقولها في موقع “إكس”: “الموضة الجديدة لبنات الحرام خذي بختك من أختك، الله يعين شوق”.