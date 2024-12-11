فنانة مصرية تؤدي مناسك العمرة وتظهر بالحجاب

“القدس العربي”: نشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً لها أثناء تأديتها مناسك العمرة، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية لحضور “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” المُقام حالياً في مدينة جدة.

وظهرت زينة في الصور وهي ترتدي عباءة سوداء وتضع الحجاب وتقف أمام الكعبة المشرّفة.

وعلّقت على الصورة بكلمة “الحمد لله”، في إشارة الى شعورها بالامتنان والسكينة في هذه اللحظات الروحانية التي أمضتها في الحرم المكّي.