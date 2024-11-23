فنانة مصرية تشن هجوما على محمد رمضان لهذا السبب- (فيديو)

“القدس العربي”: شنت الفنانة سارة نخلة، في برنامجها “آخر اليوم” هجوماً وانتقادات لاذعة ضد الفنان محمد رمضان بعد إعلانه عن حفل مشترك مع المغني العالمي ترافيس سكوت.

سارة بدأت حديثها، بالتأكيد على احترامها لموهبة محمد رمضان ومكانته في الساحة الفنية، قائلة: “محمد رمضان اسم كبير وموهوب، ولكن الخطوة دي غريبة ومثيرة للجدل. لما يكون فنان بحجم رمضان، عليه مسؤولية مش بس تجاه نفسه، لكن تجاه جمهوره وبلده اللي بيمثلها.

وترافيس سكوت، رغم شهرته، اسمه ارتبط بأزمات وشغب، وسبق وكان ممنوع من إقامة حفلة في مصر بسبب اعتراضات كبيرة”.

أضافت: “مش معقول ننسى كل اللي حصل الصيف اللي فات لما حفلة سكوت قدام الأهرامات اتلغت، وده بسبب مشاكله المعروفة وتصريحاته اللي حملت إهانة واضحة للأهرامات. كيف بعد كل ده، يأتي رمضان ويقرر التعاون معاه؟”.

سارة أكدت أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا وأن العالمية لا تبنى بالمشاركة مع أي نجم عالمي، بل بالاختيارات الذكية والقرارات التي تحترم الجمهور والبلد.

واختتمت حديثها برسالة مباشرة لرمضان قائلة: “يا رمضان، الجمهور اللي رفعك قادر ينزلك. العالمية مش مجرد ضجة أو تعاون مع نجوم أمريكا. العالمية فن راقي وقرارات مدروسة. أنت عندك فرصة تكون واجهة مشرفة للفن المصري، لكن محتاج تحسب كل خطوة قبل أن تأخذها”.