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فنانة مصرية تعترض على صوت الأذان.. وأحلام تهاجمها بعنف- (فيديو وتغريدة)

20 - مارس - 2024

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

حملت الفنانة الإماراتية أحلام بعنف على الفنانة المصرية شيرين رضا بسبب انتقادها صوت المؤذن، وعلّقت على تصريحات الأخيرة خلال برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، لأن “الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

وتوجّهت أحلام إلى شيرين عبر منصة “أكس”، بالقول: “يا وليّة.. اسمعي كويس، عمري في حياتي مش هسمح أنك تقولي أن صوت المؤذن والأذان أنه بيجعر وجعير”.

وأضافت: “الساكت عن الحق شيطان أخرس، من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد واللي ما يعرف القصة يفتح الرابط وشاهد ما قالته شيرين رضا تصف الأذان بالجعير”.

وكانت شيرين أكدت في البرنامج، بأن اعتراضها كان على الصوت فقط، وليس على الأذان إطلاقاً، معلنة أنها “لم تشتم الأذان على الإطلاق” وإنما ما قصدته هو أن بعض أصوات المؤذنين قبيحة، وسألت: “هل أنا إنسانة متخلفة عقلياً عشان أشتم الآذان؟ قالوا إني شتمت الأذان، وأنا قلت عن المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة، لكن وصف للصوت”.

وختمت: “يجب على المؤذن أن يحترم الدين، فالأذان من أجمل الأشياء في الدنيا، عندما يكون الصوت جميلاً”.

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  1. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    مارس 20, 2024 الساعة 1:59 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنانة مصرية تعترض على صوت الأذان.. وأحلام تهاجمها بعنف. هل من المعقول انسانة مسلمة تتكلم عن الاذان بهذه السفالة وتصف صوت المؤذن بيجعر وجعير ولا تحاكم على هذا الكلام حتى الان ولكن لماذا نلومها على ما تقول علينا ان نلقي نظرة على الفن الذي تقدمه في افلامها ونحن نعرف هذا الكلام ب النسبة لها عادي وتتكلم عن السياحة والسواح عنما يسمعون صوت الاذان عليك ان تعلمي يدخلون الإسلام ولكن انت عندما تسمعين صوت الاذان تخرجين من الإسلام.

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  2. يقول عبد الغني الجزائري:
    مارس 20, 2024 الساعة 5:52 م

    الله ينتقم منها

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