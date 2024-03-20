فنانة مصرية تعترض على صوت الأذان.. وأحلام تهاجمها بعنف- (فيديو وتغريدة)

بيروت- “القدس العربي”:

حملت الفنانة الإماراتية أحلام بعنف على الفنانة المصرية شيرين رضا بسبب انتقادها صوت المؤذن، وعلّقت على تصريحات الأخيرة خلال برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، لأن “الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

وتوجّهت أحلام إلى شيرين عبر منصة “أكس”، بالقول: “يا وليّة.. اسمعي كويس، عمري في حياتي مش هسمح أنك تقولي أن صوت المؤذن والأذان أنه بيجعر وجعير”.

وأضافت: “الساكت عن الحق شيطان أخرس، من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد واللي ما يعرف القصة يفتح الرابط وشاهد ما قالته شيرين رضا تصف الأذان بالجعير”.

من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس ياوليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والاذان انه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين… — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) March 18, 2024

وكانت شيرين أكدت في البرنامج، بأن اعتراضها كان على الصوت فقط، وليس على الأذان إطلاقاً، معلنة أنها “لم تشتم الأذان على الإطلاق” وإنما ما قصدته هو أن بعض أصوات المؤذنين قبيحة، وسألت: “هل أنا إنسانة متخلفة عقلياً عشان أشتم الآذان؟ قالوا إني شتمت الأذان، وأنا قلت عن المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة، لكن وصف للصوت”.

وختمت: “يجب على المؤذن أن يحترم الدين، فالأذان من أجمل الأشياء في الدنيا، عندما يكون الصوت جميلاً”.