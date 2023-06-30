فنانة مصرية تكتشف ارتباط زوجها بامرأة ثانية يوم وفاته

لندن- “القدس العربي”:

تحدثت الفنانة المصرية عزة بهاء، عن تفاصيل موقف غريب تعرضت له قبل سنوات، حينما اكتشفت ارتباط زوجها بأخرى يوم وفاته.

وقالت الفنانة عزة في تصريحات تلفزيونية، إن زوجها فارق الحياة بعد عودته من السفر، وأبلغتها بالخبر حينها والدته.

وتوجهت “عزة” مسرعة إلى المكان الذي توجد فيه سيارة الإسعاف التي تقل جثمان زوجها، حتى فوجئت بسيدة تركب في الداخل إلى جواره.

ولجأت الفنانة المصرية بحسب روايتها إلى طرق السيارة، لكن هوية هذه السيدة ظلت مجهولة بالنسبة إليها لفترة.

وعقب انتهاء مراسم الدفن، أبلغها أحد أصدقاء الزوج بأن السيدة التي رافقت الجثمان هي زوجة الراحل، وطلب منها ألا تظلمه، مؤكدا أنه كان على خلق طوال حياته.

وتعد مسرحية “الواد سيد الشغال” بطولة “الزعيم” عادل إمام من أبرز أعمالها، وعن كواليس مشاركتها فيها روت في حوار تليفزيوني سابق: “الإفيه الشهير بتاع (إنت شديد أوي مع الموظفين بتوعك) كان ضمن سكريبت المسرحية، لكن رقصة المناخير كانت ارتجال، متخيلتش أن المشهد يعلم مع الناس لحد النهارده”.