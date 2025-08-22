فنانة مغربية تتوعد “المتلاعبين” بمباريات وزارة الثقافة.. وكاتب ينتقد “لعب” الوزير- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”: توعدت الممثلة المغربية جليلة التلمسي من وصفتهم بـ”المتلاعبين” بمباريات التوظيف في وزارة الثقافة، بالكشف عن تفاصيل وأسماء في “الوقت المناسب”، الذي حددته لما بعد العطلة الصيفية.

وقالت التلمسي، في منشور على حسابها بموقع “إنستغرام”، إنها ستترك “المتلاعبين بهذه المباريات، الذين وضعتهم في صيغة المبني للمجهول، يستمتعون بعطلتهم كما يستمتعون بنسج ألاعيبهم العبثية المتعلقة بمباراة التوظيف بقطاع الثقافة”.

وأضافت موجهة كلامها لهم: “لا تحسبوا أن الأمور ستسير كما في الأعوام السابقة”، موضحة أنها “شاركت بحسن نية في هذه اللعبة العبثية طيلة السنوات الأخيرة، وقد وقع الكثير والكثير”.

وواصلت التلمسي تصعيد لهجتها بالقول: “تعتقدون أنكم وحدكم تعرفون ما يجري من وقائع، ولكن كما سبق وقلت: نحن أيضا نعرف، ولا تعلمون أننا نعرف أشياء أخرى، ما يتم تدبيره وما يقع في الخفاء”.

انتقادات أوسع لسياسات الوزارة

لم يكن غضب التلمسي حالة استثنائية، إذ يوسّع فنانون آخرون دائرة الانتقادات لتشمل طريقة تدبير دعم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، بينما عبّر مثقفون عن استيائهم من سياسات وزارة الثقافة في ملفات أخرى، مثل دعم الكتاب والملتقيات والتظاهرات، وتوقيف مجلات ثقافية جاهزة للنشر، فضلًا عن ما وصفوه بـ”اختطاف” المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء ونقله إلى الرباط.

صلاح بوسريف: الوزير يلهو بدل أن يهتم بالثقافة

وفي هذا السياق، نشر الشاعر والأديب صلاح بوسريف مقالًا في جريدة “المساء” وعلى صفحته بموقع فيسبوك، اعتبر فيه أن “من طرائف قطاع الثقافة عندنا أن وزيرها، بنوع من الدعاية الانتخابية، صار يستعرض ما يعتبره إنجازاته الشخصية، خصوصًا حين يتحدث عن القراءة باعتبارها (الاستثمار الأذكى في مستقبل الوطن)، وأنه هو من طوّر معرض الكتاب وأحدث معرض الطفولة والشباب لترسيخ حب القراءة منذ الصغر”.

وتساءل بوسريف: “مع من يتكلم هذا الوزير؟ وعن ماذا يتحدث؟ وهل يظن أن المغاربة ينسون أو لا يعرفون ما يجري في الواقع الثقافي؟”، متهما الوزير بأنه “كان سببا في تعطيل مشاريع وإنجازات ثقافية، مقابل التطبيل للمؤثرين ولمغنيي الراب، والانشغال بالألعاب الإلكترونية على حساب الكتاب والمثقفين”.

وتوقف بوسريف عند مقولة الوزير بأن “القراءة استثمار في المستقبل”، واصفا إياها بـ”الكلام الباطل الذي لا يمكن تصديقه”، في ظل ما كشفه الواقع من “انهيار العلاقة بين الأطفال والشباب والكتاب”، معتبرا أن ميزانية دعم النشر ضعيفة جدًا مقارنة بما يُصرف على المهرجانات.

ووصف الشاعر معرض الطفولة والشباب الذي أطلقه الوزير بأنه “بئيس، لا يعرفه أحد، ولا يسمع به حتى الأطفال أنفسهم”، ورآه مجرد “تعويض مضلل ويائس لمعرض الكتاب الذي نُقل من الدار البيضاء إلى الرباط نهارا جهارا”.

واعتبر أن ما يسميه الوزير “تطويرا لمعرض الكتاب” ليس سوى “كلام ليل”، متسائلا: “ما التطوير؟ وبأي صيغة؟ وما تأثيره على القراءة وقاعدة القراء التي تتقلص يوما بعد يوم؟”

وختم بوسريف مقاله بالقول إن الوزير “آتٍ إلى الثقافة من خارجها، لذلك اهتم بما هو لعب، وترك الجد، الذي هو الثقافة الحقيقية، لا الشعارات الفارغة”.