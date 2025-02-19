فنانة مغربية تسقط مغمى عليها أثناء تصوير سلسلة كوميدية رمضانية- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

عاش طاقم السلسلة الفنية الرمضانية “أولاد يزة” لحظات حرجة بعد أن سقطت بطلة العمل الكوميدي الفنانة دنيا بوطازوت مغمى عليها أثناء التصوير، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأساسية ومعرفة أسباب هذه الوعكة الصحية.

ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن الإرهاق كان السبب الرئيسي وذلك نتيجة ساعات التصوير الطويلة والمتواصلة وقلة النوم، خاصة أن الفنانة المذكورة تشارك في عدد من الأعمال التي سيشاهدها الجمهور المغربي خلال رمضان المقبل.

وقرر طاقم السلسلة- تفيد المصادر نفسها- استكمال تصوير المشاهد التي لا تحتاج لحضور البطلة، فيما أكدت مصادر أخرى أن الفنانة غادرت المستشفى بعد أن تأكد الأطباء من سلامتها وعدم إصابتها بأي مرض يتطلب التوقف عن العمل.

وتعتبر سلسلة “أولاد يزة” الكوميدية والتي تندرج في إطار ما يسمى “السيتكومات” من الأعمال المبرمجة ضمن شبكة العرض الرمضاني المقبل للموسم الثاني، وهي عبارة عن حلقات قصيرة مدتها 13 دقيقة.

ولم تسلم الفنانة دنيا بوطازوت من تنمر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا بين حالة الإعياء والإصابة بالإغماء وبين كثرة الأعمال التي اشتغلت عليها خلال الأشهر الأخيرة، وتضمنت تدويناتهم بعض الغمز من خلال التذكير بعدد الأعمال التي ستظهر فيها الممثلة خلال رمضان المقبل، ونذكر منها إلى جانب الجزء الثاني من سلسلة “أولاد يزة”، مسلسلات “يوم ملقاك” و”الدم المشروك” و”أنا واياك”.

الانتقادات الموجهة للفنانة دنيا بوطازوت سبقت وعكتها الصحية في بلاتو التصوير، وتساءلت العديد من التدوينات هل تستحق كل هذا الاهتمام من المخرجين؟! وهل هناك أدوار لا يمكن أن تشخصها إلا هي؟.

ووجهت تدوينات أخرى الانتقاد للمتنمرين على الفنانة دنيا بوطازوت، وأكدت الإعلامية جيهان عبادي أن “الاحترام هو الأساس”، كما أن “المشاهير كغيرهم من البشر، يمرون بأوقات عصيبة ويشعرون بالألم والإرهاق” كما وقع مع الممثلة التي “نُقلت إلى المستشفى”.

وتأسفت الإعلامية في تدوينتها لتعرض الفنانة المذكورة “لوابل من التعليقات القاسية والساخرة” عوض “أن نتمنى لها الشفاء العاجل”، لأن “مثل هذه التعليقات ليست مجرد كلمات على شاشة، بل هي خناجر تنغرس في القلب”.

وأوضحت أن “هذه ليست مسألة إعجاب أو عدم إعجاب، بل هي مسألة احترام لكرامة الإنسان”، و”التعليقات السلبية والساخرة تعبر عن قسوة لا مبرر لها”، و”نحن في حاجة إلى تغيير هذا السلوك السلبي والبدء في نشر الإيجابية والتعاطف”.

وحسب الإعلامية فإن “الصحة العقلية والجسدية هي معركة يومية للكثيرين، والضحك على معاناة الآخرين هو تصرف مشين وغير مقبول”، لذلك “المرجو التفكير ملياً قبل التعليق، إذا كانت كلماتك لا تحمل الدعم أو الإيجابية، فمن الأفضل ألا تقول شيئاً”.

وعاين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات قاسية ومؤلمة على خبر الوعكة الصحية التي ألمت بالفنانة، وتجاوز الانتقاد حدود الحديث عن تعدد الأعمال إلى التجريح الشخصي والتنمر على وضعها فيما يشبه التشفي.

وتعتبر الفنانة دنيا بوطازوت من الوجوه الفنية الشهيرة، وتنوعت الشخصيات التي جسدتها بين الدراما والكوميديا، وكان أنجح أعمالها برفقة الفنان الكوميدي حسن الفد من خلال سيتكوم “الكوبل”، كما تألقت في أداء دور الشيخة (فنانة شعبية في فن العيطة).