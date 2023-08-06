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فنانون أجانب يقاطعون تونس بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة- (تدوينات)

منذ 9 دقائق

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تونس – “القدس العربي”: شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة تتعلق بقيام عدد من الفنانين الاجانب، وخاصة من ذوي الأصول الإفريقية، بإلغاء حفلاتهم احتجاجا على “المعاملة السيئة” للمهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن الفنان الفرنسي (من أصول كونغولية) غاندي جونا المشهور باسمه الفني (جيمس) عن إلغاء حفل فني كان مقررا أن يحييه في جزيرة جربة خلال الشهر الجاري، بسبب ما اعتبره “معاملة سيئة” للمهاجرين الأفارقة في هذا البلد.

وأعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي إلغاء حفل للفنانة المالية فاتوماتا دياوارا، كان مقررا الخميس الماضي، بعد تلقيها “بريدا إلكترونيا صادرا عن إدارة أعمال الفنانة المذكورة يتضمن ملفاً طبياً يفيد بتعكر مفاجئ لحالتها الصحية ويلزمها عدم السفر”.

فيما نشرت الفنانة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور لجولتها الفنية الحالية في عدد من المدن الأوروبية، وهو ما دفع البعض للربط بين إلغاء حفلها في تونس وأزمة المهاجرين الأفارقة في هذا البلد.

فيما أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي عن إلغاء عرض فرقة “بيغفلو وأولي” الفرنسية بشكل مفاجئ ودون ذكر الأسباب. ودعت الجمهور لاستعادة ثمن تذاكر الحفل التي اقتناها.

 فيما أعلن ثنائي الفرقة “بيغفلو وأولي” على موقع أنستغرام أن القرار يأتي على خلفية “الأوضاع الحالية في تونس”، في إشارة غير مباشرة لأوضاع المهاجرين الأفارقة.

كما توجها بالاعتذار إلى حوالي 4000 شخص، اشتروا تذاكر حفلهما، ووعدا الجمهور التونسي بالعودة في وقت لاحق.

وكانت منظمات حقوقية دولية اتهمت السلطات التونسية بالإساءة إلى المهاجرين الأفارقة بعد وضعهم على الحدود مع ليبيا، وهو ما فندته تونس التي أكدت التزامها بـ”حسن معاملة المهاجرين”، داعية المنظمات الدولية للمشاركة في عمليات الإغاثة وتأمين احتياجات المهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات.

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