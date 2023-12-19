فنانون في جنوب إفريقيا يرسمون علم فلسطين على الجدران في كيب تاون- (صور)

“القدس العربي”: رسم فنانون ومواطنون في جنوب إفريقيا علم فلسطين على جدران في مدينة كيب تاون، في أحدث إشارة على علامات التأييد التي توجهها جنوب إفريقيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونظم نشطاء في البلاد أكثر من مرة مظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد تأييدا لحقوق الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

والإثنين، دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية إلى “إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح رامافوزا في تصريح للصحافيين، أنهم قدموا الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ”جرائم الحرب” الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن “جرائم الحرب” المرتكبة في فلسطين.

وأردف قائلا: “نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقوانينها وقواعدها وأنظمتها”.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وافق برلمان جنوب أفريقيا بأغلبية الأصوات على تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارة تل أبيب في العاصمة بريتوريا.

وبحسب تقارير إخبارية، لقي مشروع القرار تأييد 284 نائبا في البرلمان مقابل تصويت 91 نائبا ضده.

وقدم حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية (EFF)” اليساري المعارض مشروع القرار للبرلمان وهو ما لقي تأييدا من حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)”.