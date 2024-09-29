فنانون لبنانيون وعرب يتحدثون عن وجع لبنان ويعبّرون عن مشاعرهم ومحبتهم

بيروت- “القدس العربي”:

شكّلت التطورات العسكرية في لبنان وما يتعرض له من غارات إسرائيلية ومن قصف وقتل وتهجير، مادة لعدد من الفنانين اللبنانيين والعرب للإعراب عن مشاعرهم وتمنياتهم تجاه هذا الوطن المعذّب، متمنين أن يحفظ الله البلد وينقذه من محنته.

النجمة ماغي بوغصن تضامنت مع أحزان الشعب اللبناني بقولها: “يا وجع القلب.. يا حرقة القلب يا قلب وطني الموجوع الله معكم يا ملائكة السماء صلوا لنا”. وحثت متابعيها على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي أطلقها الصليب الأحمر اللبناني والمشاركة في البرنامج الوطني للصحة النفسية عن طريق التواصل مع البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة.

يا وجع القلب😢يا حرقة القلب😢يا قلب وطني الموجوع

الله معكن يا ملائكة السماء🙏صلولنا🙏

# حبيبي _يا _لبنان pic.twitter.com/9H5jToHefw — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 25, 2024

الممثلة نادين نسيب نجيم تحدثت عن وجع لبنان قائلة: “بلدي الحبيب ينزف، يا رب، ارحمنا برحمتك”.

الفنانة نانسي عجرم رفعت صلاتها من أجل السلام في لبنان، وكتبت: “يا رب الذي يحصل في بلدنا جنون. كل شبر من أرضنا من الجنوب إلى الشمال نقدمه لك. خلي عينك علينا”، “نصلي من أجل الوحدة والأمل والسلام”.

يا رب اللي عم يصير عنا جنون.

كل شبر من أرضنا من #الجنوب للشمال منحطه قدامك.

خلّي عينك علينا. #لبنان 🇱🇧🇱🇧🇱🇧 — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 23, 2024

النجمة سيرين عبد النور استودعت لبنان بين يدي الرب قائلة: “يا رب لبنان بين يديك”، وفي تغريدة أخرى أضافت: “اللهم إنّا نستودعك أرضنا أهلنا أطفالنا وجنوبنا اللهم الطف فينا وارحمنا”.

النجم جو أشقر استعار من أغنية فيروز “بحبك يا لبنان” عبارة “كيف ما كنت بحبك” وحرص على نشر أكثر من صورة تعبيراً عن مشاعره على أنغام “بحبك يا لبنان”.

النجمة السورية أصالة تمنت أن ينتهي الوجع اللبناني الذي أوجعها أيضاً كما ورد في تغريدة عبر منصة “إكس” جاء فيها: “الله يحفظ لبنان ويحفظ شعبه وأرضه ويحميه ويطلعه من هالوجع اللي واجعنا معه يارب العالمين”. واستودعت أصالة لبنان وشعبه برعاية الرب، قائلة: “آلاف الحكايا المؤلمة وأقساها كل ما يجري بأجمل لوحة في العالم في جنة الدنيا في الوطن الغالي في لبنان يا رب استودعناك أهله وأرضه وجماله يارب برعايتك ارعاه قلبي وروحي معكم لبنان”.

آلاف الحكايا المؤلمه وأقساها كل مايجري بأجمل لوحه في العالم في جنة الدنيا في الوطن الغالي في لبنان يارب استودعناك أهله وأرضه وجماله يارب برعايتك ارعاه قلبي وروحي معكم #لبنان — Assala (@AssalaOfficial) September 21, 2024

الفنانة السورية ديما قندلفت أبدت تضامنها مع لبنان، وكتبت: “لأنه ليس لنا معين سواك. يا رب كن معنا.. لبنان”.

النجم التونسي صابر الرباعي عبّر عن تضامنه مع لبنان من خلال نشره صورة معبرة للأرزة اللبنانية التي بدت في نصفها الأول مشتعلة بالنار، وفي الجزء الآخر بدت مغطاة بالغيوم البيضاء وأرفقها بتعليق: “برداً وسلاماً على أهلنا في لبنان، اللهم احفظ لبنان وأهله من كل سوء. قلوبنا معكم”.

النجمة التونسية لطيفة عبّرت بدورها عن محبتها للبنان، ونشرت مقطع فيديو وهي تؤدي أغنية “بحبك يا لبنان” وأرفقته بتعليق مؤثر “بحبك وبحبك وبحبك وبموت في كل شبر من ارضك يا لبنان.. الله يحميك والله يبعد عنك كل الظلام وحسبي الله في كل من يؤذي أي لبناني و أي لبنانية.. الله يحميك يا لبنان ويحفظ ناسك واهلك وبحبك لآخر يوم في عمري لبنان حبة من ترابك بكنوز الدني”.

وفي تدوينة أخرى، تضرعت لطيفة إلى الرب ليحمي لبنان “يا رب يا عظيم لطفك بلبنان يا رب لطفك باللبنانيين حسبي الله ونعم الوكيل. ما ذنب الناس الأبرياء؟ لبنان في القلب الله يحميكم”.