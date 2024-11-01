فنانون لبنانيون يخافون على صور وبعلبك و”بلد الحضارة”

بيروت-“القدس العربي”:

بسبب الاحداث الاليمة في لبنان، حوّل معظم الفنانين والممثلين اللبنانيين حساباتهم الرسمية إلى منصات للتضامن مع بلدهم لبنان بلد الارز الذي يستمر عرضة للاعتداءات والنيران الاسرائيلية التي تقتل البشر وتدمّر الحجر وتهدد الآثار.

وفي هذا الاطار، أشادت النجمة كارول سماحة بتاريخ لبنان بلد الهياكل والاثار والحضارة والثقافة وهاجمت تاريخ إسرائيل القائم على القتل والدم والاجرام، وكتبت على منصة “أكس”: “بلدنا الهياكل والآثار والثقافة والحضارة، بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ! وهنّي لا ماضي ولا حاضر وان الله راد لا مستقبل: تاريخن ضياع وتشتت وقتل ودم وإجرام”.

وأبدى الممثل نيكولا معوض دعمه لمدينته صور التي تتعرض لأعنف الضربات الاسرائيلية الوحشية، ورفع الصوت عالياً في وجه من يعنيه كما ورد في منشور على “إنستغرام” جاء فيه: “يلي فارق معي هوي لبنان والمليون و 500 ألف لبناني يلي خسروا بيوتن وشقا عمرن ويلي أصلاً ما في دولة ولا حدا يطلع فيهن ببلد مسروق منهوب بعدو لهلق ما طلع من تداعيات كورونا وانفجار المرفأ وسرقة الدولة للبلد والشعب. ويلي مش عاجبو حكيي، لا بهمني أرضيه ولا بهمني يتابعني”.

وكان نيكولا قد أعرب في وقت سابق عن حزنه وألمه لما تتعرض له مدينة صور من خراب وتدمير وقتل، فنشر صورة له على شاطئ صور المصنف كأجمل شاطئ في العالم وأرفقه بمقولة شهيرة للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش عن الحرب مستشهداً بها: “تنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز، تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة، تنتظر زوجها الحبيب وأولئك الأطفال، ينتظرون والدهم البطل. لا أعلم من باع الوطن! ولكنني رأيتُ من دفع الثمن”.

من جهته، عبّر الفنان نادر الاتات عن حزنه وغضبه لحجم الدمار والخراب الذي يطال مدينته بعلبك مدينة الشمس، متمنياً أن تبلسم جراحها قائلاً: “سلامتك من الوجع يا مدينة الشمس والعز يا بعلبك يا ريحة أهلي وملقى ناسي بحمى الرحمن الرحيم”.

أما الفنانة والممثلة الشابة ماريلين نعمان فقد عبّرت عن تضامنها ومحبتها للبنان على طريقتها حيث نشرت مقطع فيديو بدت فيه وهي في شوارع العاصمة باريس وتنشد أغنية السيدة فيروز “ردني إلى بلادي”.