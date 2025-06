فنانون وإعلاميون بريطانيون ينتقدون “بي بي سي” لسحبها فيلما وثائقيا عن غزة

لندن: انتقد أكثر من 500 من مقدمي البرامج التلفزيونية والفنانين والإعلاميين البريطانيين، قرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بإزالة فيلمها الوثائقي عن غزة من البث.

وكتب أكثر من 500 من المتخصصين في التلفزيون والإعلام البريطاني، بينهم لاعب كرة القدم السابق ومقدم البرامج الرياضية غاري لينيكر والممثلان خالد عبد الله وتشارلز دانس، رسالة إلى المسؤولين التنفيذيين في “بي بي سي” سمير شاه وتيم ديفي وشارلوت مور، انتقدوا فيها إزالة هيئة الإذاعة البريطانية لفيلمها الوثائقي “غزة: كيف تنجو في محور الحرب” من منصة “آي بلاير” الخاصة بها.

ويوضح الفيلم الوثائقي الذي تم تحميله على منصة “آي بلاير” فور بثه على قناة “بي بي سي 2″، ما يحدث في المنطقة من خلال عيون طفل فلسطيني.

وأفادت الرسالة بأن “ما يحدث يستحق التقدير وليس الرقابة”، مشيرة إلى أن سبب الرقابة على الفيلم هو أن الراوي الرئيسي في الفيلم الوثائقي عبدالله (14 عاما) هو نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في قطاع غزة.

وأضافت: “اليازوري هو إداري مدني مسؤول عن إنتاج الغذاء، وربط مثل هذا الدور الإداري في غزة بالإرهاب أمر غير صحيح ويهدف إلى نزع الصفة الإنسانية. هذا الخطاب يفترض أن الفلسطينيين الذين يشغلون مناصب إدارية متواطئون في العنف، وهو خطاب عنصري ينكر حق هؤلاء الأفراد في مشاركة تجاربهم وإنسانيتهم”.

وأكدت الرسالة أن الروايات الفلسطينية “تم تمحيصها من خلال عدسة الشك”، وأن هذا يعتبر عنصرية.

ولفتت إلى أنه حتى لو كان اليازوري مجرما، فلا يمكن تحميل ابنه البالغ من العمر 14 عاما المسؤولية عن هذه الجرائم.

وشددت على أن واجب هيئة الإذاعة البريطانية هو حماية سلامة وخصوصية وكرامة الأطفال مثل عبد الله في جميع مناطق الصراع، وأن نشر ادعاءات غير مؤكدة عن عائلته يجعله عرضة للهجوم، وهو ما يشكل خرقا لسياسة الحماية الدولية التي تنتهجها “بي بي سي”.

وطالبت الرسالة هيئة الإذاعة البريطانية بمقاومة محاولات إزالة الفيلم الوثائقي بالكامل.

وجاء في ختام الرسالة أنه إذا خضعت جميع الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها في مناطق الصراع لنفس التدقيق مثل فيلم ” غزة: كيف تنجو في محور الحرب”، فلن يكون من الممكن إنتاج فيلم وثائقي.

Gary Lineker, Riz Ahmed, Ken Loach, Indira Varma Join Hundreds In Signing Open Letter Condemning BBC “Censorship On Palestine” As Gaza Documentary Row Deepens https://t.co/EXAWALCaF4 via @Deadline pic.twitter.com/uOiHCZQLKs

ويوم الجمعة الفائت، سحبت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فيلمها الوثائقي عن تأثير الحرب في غزة على الأطفال بذريعة أن الراوي هو نجل أحد مسؤولي حركة حماس.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها سحبت الفيلم من منصة “آي بليير” بعد أن تبين أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عاما)، هو نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة حماس.

Keep sharing the Gaza documentary that the BBC removed from their website

https://t.co/8waYa9XEqb

— Stephanie 🇵🇸🇾🇪🇱🇧 🌺 (@sldmfree) February 26, 2025