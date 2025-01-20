فنانون يتطلعون للنهوض بالدراما السورية في المرحلة الجديدة

دمشق: أعرب ممثلون سوريون عن رغبتهم في النهوض بقطاع المسلسلات بالتعاون في ما بينهم، في المرحلة الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد.

“الأناضول” زارت موقع تصوير المسلسل السوري “بنات الباشا”، الذي سيبث في رمضان القادم، حيث تحدث أبطال المسلسل عن توقعاتهم في سوريا ما بعد الأسد.

الممثلة رندا الحلبي قالت إن المسلسل من إخراج عمار تميم، ويقدم قصة ممتعة جداً، دون أن تفصح عن تفاصيله.

وأكدت الحلبي أن “كل ما يحدث مع انهيار النظام سيصب في مصلحة الدراما”.

وأوضحت أن الدراما “ستبقى دائماً مبنية على الحريات”، مضيفة: “مع ترسخ الحريات، سنرى أن القيود في الدراما ستختفي أيضاً”.

وشددت على أنهم “حرموا من أشياء كثيرة” بعهد النظام المخلوع، ولم يتمكنوا من طرح كثير من القضايا المهمة بسبب الرقابة.

وأشارت إلى أنها تأمل أن يبدأ عصر جديد تماماً في الفن والموسيقى والدراما في المرحلة الجديدة.

وذكرت أن انهيار نظام البعث “مرحلة جديدة لن تجلب إلا الخير للبلاد والشعب السوري العظيم”.

من جانبها أعربت الممثلة سوزان سكاف عن فرحتها باستعادة سوريا حريتها.

وأكدت سكاف أنهم تحرروا من النظام الذي أنهكهم سنوات طويلة.

وقالت: “نشكر الله كثيراً على منح هذا الخلاص لشعبنا”.

أما الممثل وائل رمضان فقال إنهم بحاجة إلى إحياء الدراما في سوريا معاً، وإن رأس المال والأمن والبيئة السلمية ضرورية لذلك.

وأكد رمضان أنهم يرحبون بكل المنتجين الذين يريدون الاستثمار في سوريا الجديدة.

وأضاف: “إن شاء الله تكون سوريا أجمل من قبل في كل النواحي”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب “البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)