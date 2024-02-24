فنانون يوجهون دعوات لوقف الحرب في غزة خلال حفل جوائز سيزار الفرنسية- (فيديوهات)

باريس- “القدس العربي”:

خلال حفل توزيع جوائز “سيزار” الفرنسية، في نسختها 49، والتي تمنحها أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية، ارتفعت أصواتٌ داعية إلى وقف فوري للمجازر الحاصلة في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر جراء القصف الإسرائيلي.

في مقدمة هذه الأصوات، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي فاز فيلمها “بنات ألفة” بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي، والتي استنكرت ما يحدث في قطاع غزة، مشددة على أن “قتل الأطفال أصبح مطلبا جذريا”.

https://twitter.com/candiiicefanacc/status/1761151792052617607?s=46&t=DgCSEmtXdiX0-50M6YQUEA

وقالت المخرجة، البالغة من العمر 46 عاماً: “إنه أمر فظيع للغاية ولا يمكن لأحد أن يقول إنه لا يعرف. إنها أول مذبحة يتم عرضها على شاشات حية على هواتفنا”.

كما وجهت المخرجة تحية خاصة للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي قبل أسبوع، ولمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي ينتظر معرفة ما إذا كان القضاء البريطاني سيوافق على استئنافه الأخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، دعا الممثل الفرنسي البلجيكي Arieh Worthalter (أرييه ورثالتر)، الحائز على جائزة سيزار لأفضل ممثل عن دوره في “محاكمة غولدمان”، إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال وسط التصفيق: “أنضم بدوي إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة لأن الحياة تتطلب ذلك”.

Les 3 discours de soutien à la Palestine qui ont été volontairement silenciés sur le compte officiel de @canalplus ⬇️⬇️⬇️@Gala__Hernandez : "Que ses valeurs permettent à la France de s'engager concrètement dans des situations telles que celle vécue par le peuple Palestinien… pic.twitter.com/TkRK05NbsV — Glupatate (@glupatate) February 23, 2024

وتابع: “نحن متحدون.. لأنه في ضوء دروس آلام الماضي، فإن الطريق الذي تم اتباعه ليس جزءًا من إصلاح العالم”.

بدورها، دعت غالا هيرنانديز لوبيز، مخرجة الفيلم القصير “ميكانيكا الموائع” فرنسا إلى “الانخراط بشكل صحيح في ظروف مثل تلك التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم”.