فنانو مصر يرددون: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

القاهرة – «القدس العربي»: في الوقت الذي اشتعلت فيه مواقع نجوم مصر بالتنديد وعرض وحشية الغاصب الصهيوني في ارتكابه أحدث وأقبح المجازر التي تشهدها البشرية من خلال احراقه لمشفى يداوي الأطفال والمرضى. اجتمع عدد كبير من نجوم مصر في وقفة تضامنية مع أشقائهم الفلسطينيين، وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وردد جميعا هتافات: «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، تسقط تسقط إسرائيل، قولوا للجامعة العربية فلسطين حرة، يا غزة الله عليكي إسرائيل قطعوا فيكي».

وقال الفنان عبد العزيز مخيون: «فلسطين ستظل أرض عربية وستظل حرة أبية مهما فعل الاحتلال».

في ما قال الفنان خالد الصاوي «لا بد من تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامن مع فلسطين في كل مكان».

وأضاف: «الفنانون وقفوا مع العراق ولبنان وغيرهم، ولا بد من وقوف منظمات حقوق الإنسان مع القضية الفلسطينية». بدوره قال الفنان أحمد بدير: «إن نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وقوفها مع شعب فلسطين العظيم، وتؤكد النقابة على الحق في الدفاع عن شعب فلسطين، كما تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات مع هذا الشعب المظلوم»، مضيفا: «نقابة المهن التمثيلية تدعو كل النقابات وكل فنانين العرب الوقوف مع فلسطين».

وأكد الفنان سيد رجب أن قضية فلسطين قضية شعب وحقوق إنسان، ومن وجهة نظري الضغط ليس من الفنانين فقط، ولكن الشعب كله لا بد الوقوف مع بعض لدعم فلسطين».

ووقف عدد من الفنانين دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

وبين من حضروا، مجدي كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام وعبد العزيز مخيون وسيد رجب والنجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف والفنان أشرف زكي وأحمد بدير وإيهاب فهمي ومنير مكرم.