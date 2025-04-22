فنانو مهرجان كوتشيلا 2025 يُعبّرون عن تضامنهم مع فلسطين- (فيديوهات)

كاليفورنيا- “القدس العربي”: استخدم العديد من الفنانين الأضواء العالمية في مهرجان كوتشيلا 2025 بولاية كاليفورنيا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

Some uncensored messaging to Coachella 🤝🇵🇸 pic.twitter.com/WbHZBrCZl5 — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) April 19, 2025

وشهد المهرجان مشاركة فرق مشهورة مثل “غرين داي”، و”نيكيب”، و”كلايرو”، وغيرهم من الفنانين الذين استغلوا الفرصة للحديث عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

فرق موسيقية تدعو إلى حرية فلسطين وتنتقد السياسات الإسرائيلية

وفي بث مباشر على يوتيوب، أضافت فرق مثل “غرين داي”، و”نيكيب”، و”بلوند ريدهيد”، و”أميل آند ذا سنيفرز”، و”كلايرو”، و”ذي ساكريد سولز”، و”بوب فيلان”، و”داركسايد”، رسائل تدعو إلى التضامن مع فلسطين وتنتقد السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي. وقد أكدت هذه الفرق أن هذه الرسائل كانت جزءًا من معركتهم لرفع الوعي حول الأوضاع الإنسانية في غزة.

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نيكيب تتحدى الرقابة وتنشر رسائل مناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية

وأعلنت فرقة “نيكيب” أن الفيديوهات التي أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في 18 أبريل/ نيسان قد تم حذفها من مسرح سونورا. ومع ذلك، تمكن حسن بيكر، صاحب البث المباشر على تويتش، من بث العرض بدون رقابة، مقدمًا رسالة أصلية انتقدت السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي. كما هتف الجمهور “حرروا فلسطين”، في مشهد حمل رسالة قوية تجاه الأوضاع السياسية الحالية.

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تغييرات في كلمات أغاني “غرين داي” وتضامن “بلوند ريدهيد” مع فلسطين

وفي خطوة لافتة، غيرت فرقة “غرين داي” كلمات أغنيتها الشهيرة “Jesus of Suburbia” لتسليط الضوء على استشهاد الأطفال في غزة. كما اختتمت فرقة “بلوند ريدهيد” مجموعتها بالتلويح بالعلم الفلسطيني، إضافة إلى تشغيل تسجيل لطالب جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي ورد أنه تم احتجازه من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بعد احتجاجات تضامنية مع فلسطين.