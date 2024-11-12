فنان أردني يعلن اعتزاله الغناء بشكل مفاجئ- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”: فاجأ الفنان الأردني محمد قويدر متابعيه بإعلان اعتزاله الغناء والفن نهائياً، وهو ما شكّل صدمة لجمهوره.

ونشر نجم “ستار أكاديمي” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” منشوراً أعلن من خلاله الاعتزال، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.

وكتب قويدر في منشوره قبل أيام: “أنا أخوكم محمد قويدر قررت اعتزال الفن والغناء نهائياً وبشكركم على محبتكم وإخلاصكم لي ومن قلبي سلام للجميع… أستودعكم الله”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر اعتزال الفنان محمد قويدر الغناء، وانقسمت الآراء بين داعم لقرار الاعتزال ومُتسائل عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ.

وفي وقت لاحق، الاثنين، كتب قويدر عبر صفحته على “فيسبوك”: “اتصالات كثيرة من مغنيين وممثلين وشعراء ومذيعين ووو.. كلهم يسألون نفس السؤال! لماذا اتخذت هذا القرار دون رجعة؟! والجواب كان كالتالي: ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب”.

يُذكر أن قويدر انطلق من خلال برنامج “ستار أكاديمي” وحقق شهرة واسعة، مُنذ ظهوره الأول في الموسم الخامس من البرنامج، قبل أكثر من 15 عاماً، وواصل مسيرته الغنائية بتقديم أغنيات خاصة به، ولكنه كان يعاني دائماً من مشكلة الإنتاج والتسويق لأغانيه.