فنان أمريكي يرفض عرضا من ولاية فلوريدا بسبب شرط يمنع مقاطعة إسرائيل

واشنطن: رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميسوري عرضا من إحدى ضواحي جنوب فلوريدا لعرض أحد تماثيله المعدنية التجريدية مقابل 3500 دولار، بعد أن اكتشف أن العقد ينص على منعه من “مقاطعة إسرائيل”.

وقال بورمود، الذي وصف نفسه بفنان يواجه صعوبات مالية، إنه لا يمكنه التوقيع بحسن نية “لأن ذلك سيؤدي إلى تطبيع هذه اللغة في العقود، وتطبيع ما يحدث حاليا في غزة”.

وتُعدّ فلوريدا من بين أكثر من 30 ولاية في الولايات المتحدة تضع قوانين تمنع الحكومات من التعاقد مع الشركات التي تقاطع إسرائيل.

ويدافع مؤيدو حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل عن الحملة باعتبارها وسيلة غير عنيفة لمقاومة ما يرونه سياسات غير عادلة تجاه الفلسطينيين، مشبهين الاستراتيجية بحركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وطلب بورمود من مدينة صن رايز إزالة اللغة المناهضة للمقاطعة من العقد، لكن موظفي المدينة أبلغوه أنها مطلوبة بموجب القانون المحلي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي تم مشاركتها مع وكالة أسوشيتد برس. وأكد المتحدث باسم المدينة، إريك لاش، للوكالة أن مدينة صن رايز “تحترم قرار الفنان بعدم المشاركة في برنامجنا الفني”.

(وكالات)