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فنان أمريكي يطلق أغنية تدعو لإدخال المساعدات إلى غزة- (فيديو)

منذ ساعتين

الفنان الأمريكي ديفيد روفيكس من صفحته على فيسبوك

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“القدس العربي”: شارك الفنان الأمريكي ديفيد روفيكس، في حملة عالمية تطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإنقاذ سكانها من المجاعة، في ظل منع الاحتلال وصول المساعدات، بالتزامن مع العدوان المتواصل على القطاع.

ودشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تدعو لكسر الحصار المفروض على شمال قطاع غزة، عبر الإنزال الجوي مع اشتداد الجوع هناك، بسبب سياسة الاحتلال ومنعه من وصول المساعدات إلى سكانها.

سجّل الفنان الأمريكي المساند للقضية الفلسطينية ديفيد روفيكس، أغنية تحت عنوان “AirDrop” دعماً للحملة، متسائلاً: “لماذا نترك جميع الفلسطينيين يتضورون جوعاً ويموتون؟”، مطالباً بتشكيل “جسر جوي” لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، على غرار ما جرى إبان “حصار برلين” ما بين عامي 1948 و1949.

 

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