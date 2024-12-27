فنان سوري اتهم بالتجسس يروي لأول مرة قصة 3 سنوات في سجن صيدنايا.. صمت وتخويف وخيانات أصدقاء- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: بعد سنوات من الصمت، قرر الفنان السوري مهند قطيش كشف تفاصيل اعتقاله في سجن صيدنايا، نافياً شائعة التجسس التي روجها النظام السابق، ومؤكداً أن سبب اعتقاله كان مقالات نقدية كتبها باسم مستعار تنتقد شركة إنتاج فني مملوكة لنجل نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام.

وكشف قطيش، الذي اشتهر بدور “سَلمة” في مسلسل “الزير سالم”، في منشور على صفحته في فيسبوك أن صمته طوال السنوات الماضية كان بسبب التهديد المستمر بإعادته إلى السجن أو منعه من العمل، مضيفاً: “حتى بعد خروجنا من البلد كلاجئين لم نتكلم حتى لا يقال عنا إننا نتاجر بظلمنا ونشحذ عليه مواقف ولايكات”.

وفي مقابلة مع قناة “المشهد”، روى قطيش كيف أن ضابط الأمن أنور رسلان الذي حقق معه استخدم اللغة الفصحى متأثراً بمسلسل “الزير سالم”، قائلاً له: “لقد ذهبت بشسع نعل كليب”، قبل أن يرسله إلى صيدنايا حيث أمضى ثلاث سنوات بين 2002 و2005.

وأعلن قطيش أنه سيوثق تجربته في كتاب بعنوان “الدجاج السياسي”، سيكشف فيه عن معاناة سجناء سياسيين مثل الدكتور عبد العزيز الخير والفارس عدنان قصار، كما سيتناول “بالأسماء الصريحة” خيانات تعرض لها من أشخاص اعتبرهم أصدقاء وزملاء في الوسط الفني.

وكتب قطيش: “الأمن بقسوته في مكان ما كان أخف وطأة عليّ حين سُجنت من كثيرين كنت أعتبرهم الأصدقاء أو الزملاء أو حتى الأقرباء”، كاشفاً أن بعضهم حاول التحرش بزوجته بحجة المساعدة بينما كانت تبحث عنه بين الفروع الأمنية، كما رفضت المستشفيات استقبال ابنته المريضة لمجرد ارتباط اسمها باسمه.

وأضاف: “سأخرج عن صمتي وأروي حكايتي مع النظام ومعكم، من ساعة اعتقلت وكنت وقتها مشاركاً بثلاثة أعمال تلفزيونية معاً إلى اليوم. مواقف قليلة مشرفة من حفنة من الأنقياء غيّب الموت بعضهم، ومواقف مخجلة وجبانة ممن تربوا تحت كنف النظام الذي يلعنونه الآن”.

وختم قطيش منشوره بالقول: “الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ففي زمن العهر تتسيد البغايا دور العفة والأخلاق”، مؤكداً أن كتابه سيوثق كل هذه المواقف بالأسماء والتفاصيل.

قطيش قال إنه قضى شهراً في التحقيق تعرّض خلاله لتعذيب مروع، قبل أن يُرسل إلى سجن صيدنايا، واصفاً فترة اعتقاله بأنها “ثلاث سنوات من الموت”.

يذكر أن الضابط أنور رسلان، الذي حقق مع الفنان، يقضي عقوبة بالسجن في ألمانيا لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.