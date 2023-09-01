فنان شهير يصف نجاح محمد رمضان بالابتلاء- (فيديو)

“القدس العربي”: في لقائه ضمن برنامج “مصر” المذاع على قناة cbc، أدلى الفنان عثمان محمد علي برأيه في الفنان محمد رمضان مؤكداً أنه يراه ظاهرة قدرية وأن نجاحه ابتلاء من الله، حيث قال: “محمد رمضان ظاهرة قدرية، الراجل ده لا جري ورا حد ولا قال لهم شغلوني، الدنيا جت لحد عنده وقالت له شبيك لبيك”.

وأضاف: “الناس كلها بتجري وراه وهو مجريش ورا حد، مخدش فلوس حد، مأجبرش المنتجين على إنهم يدوله فلوس، الممثلين بيجروا وراه عشان يشتغلوا معاه. اللي هو فيه ابتلاء من الله هيشكر أم لا؟ والشكر هنا إنه يرجع عن أدوار القدوة السيئة، ويعمل أدوار فيها قدوة حسنة للناس” بحسب مجلة لها.