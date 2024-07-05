فنان فرنسي يجمع المطربة الجزائرية سعاد ماسي والتونسية آمال مثلوثي وعددا من فنانات العرب في عمل غنائي فريد

باريس – «القدس العربي» : جمع الفنان الفرنسي دومينيك دالكان في ألبومه الغنائي الجديد، توليفة من نجوم العالم العربي، منهم الجزائرية سعاد ماسي والتونسية آمال مثلوثي والمصرية دينا الوديدي لأول مرة.

ويقدم خلال ألبوم «الليلة الماضية أنقذت حياتي امرأة» توليفة موسيقية غير معتادة تجمع نكهات غنائية من مختلف أنحاء العالم العربي بأصوات أشهر المطربات في مجال الموسيقى البديلة، عبر 12 أغنية مختلفة، من بينها تسع أغنياء مشتركة.

ودشن ألبومه الجديد بإطلاق أولى أغانيه «بعيدا عن أرضي»، بمشاركة الفنانة الجزائرية العالمية سعاد ماسي، وظهرت للنور بشكل فيديو كليب مصور تمهيدًا لإطلاق باقي أغاني الألبوم فرادى، بواقع أغنية «سنجل» كل فترة حتى صدور الألبوم بشكل رسمي بالكامل في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أطلق الفنان الفرنسي ثاني أغاني الألبوم «النور الذي فيك»، وهي دويتو غنائي يجمعه مع المطربة التونسية آمال مثلوثي، ويستعد لإطلاق أغنيته مع المطربة المصرية دينا الوديدي قريبًا، والتي تحمل اسم «أي رابط بيننا».

ويعد الألبوم سابقة غنائية غير مألوفة، حيث يعد أول عمل يجمع 9 مطربات معًا في ألبوم واحد، ومن المقرر ظهوره للنور على كافة المنصات الرقمية، ويجمع أيضًا كلا من المطربة السورية لين أديب والسودانية سلافة إلياس والمغربية مريم أبو الوفا، إضافة إلى التونسية هند زواري، إلى جانب يارا لابيدوس وياسمين مرقص من لبنان.