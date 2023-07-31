فنان فرنسي يلغي حفله في تونس بسبب “المعاملة السيئة” للمهاجرين

الفنان الفرنسي (من أصول كونغولية) غاندي جونا (جيمس) ( أ ف ب)

تونس – “القدس العربي”:

أعلن الفنان الفرنسي (من أصول كونغولية) غاندي جونا المشهور باسمه الفني (جيمس) عن إلغاء حفل فني كان مقررا أن يحييه في تونس بسبب ما اعتبره “معاملة سيئة” للمهاجرين الأفارقة في هذا البلد.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جميس ألغى حفله المقبل في جزيرة جربة التونسية يوم 11 آب/ أغسطس، مستنكرًا موقف السلطات التونسية والليبية اللتين اعتبر أنهما تخلتا عن مئات المهاجرين في منطقة حدودية وسط الصحراء.

Gims annule un concert en Tunisie Le chanteur dénonce la position des autorités tunisiennes et libyennes qui abandonnent des centaines de migrants dans une zone frontalière, en plein désert

➡️ https://t.co/E0iTJjBXXA pic.twitter.com/5tGDxl74HC — Le Parisien (@le_Parisien) July 31, 2023

ونقلت عنه قوله “الأطفال والنساء والرجال الذين طُرِدوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية. لا يمكنني الاستمرار في زيارتي إلى تونس. لا أعرف أين الحلول. لكني أشعر بضيق شديد لا يُطاق”.

وقبل أيام، اتهمت منظمة حقوقية ليبية الشرطة التونسية بالاعتداء على مهاجرين أفارقة بعد وضعهم على الحدود بين البلدين، في وقت حذرت فيه وزارة الداخلية التونسية مما سمته حملة افتراءات وتضليل تقودها وسائل إعلام وصفحات اجتماعية لتشويه صورة البلاد.