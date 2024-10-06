فنان فلسطيني ينحت واقع غزة المرير على الصخر

غزة ـ «القدس العربي»: على قطعة صخرية صغيرة، استطاع النحات الفلسطيني، رمضان أحمد، توثيق الواقع المرير الذي يمر به سكان غزة أثناء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع لما يقرب عاماً كاملاً؛ لتكون هذه المنحوتة شاهدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

منحوتة متكاملة

منحوتة صغيرة لكنها متكاملة، وثق من خلالها ما يحدث في أرض غزة من انتهاكات يقوم بها الاحتلال في محاولة لإبادة الشعب الفلسطيني وطمس تراثه، وفي المنحوتة تظهر الخيام ومعاناة الفلسطينيين داخل الخيام تحت حرارة الشمس، وكيف تتجول الكلاب بين الخيام، والمباني المقصوفة وهرولة المسعف بسيارة الإسعاف في محاولة لإنقاذ الجرحى.

ولم ينس النحات الفلسطيني توثيق انتهاكات الجنود الإسرائيليين برفقة كلابهم في حق أطفال ونساء وشيوخ غزة، وتعمد الدبابات لإزالة تراث غزة من كنائس ومساجد وإزالة أشجار الزيتون والنخيل رمز غزة.

أحمد، فنان فلسطيني من قرية بربرة، يعيش الآن في خيام النزوح في خان يونس. يروي لـ«القدس العربي» عن محاولته استغلال موهبته للنحت على الصخور، وتوثيق التراث الفلسطيني، ليكون شاهدًا للأجيال القادمة على ما كانت عليه فلسطين، ومحاولات الجيش الإسرائيلي طمس هوية الأراضي الفلسطينية.

يقول: «أنا أقوم بعمل النحت على الصخور لتوثيق الآثار الموجودة من مساجد وكنائس ومعابد وقلاع وغيرها من الآثار في الداخل المحتل وحتى في داخل غزة، منها ما هو موجود حاليًا، ومنها ما اندثر، ومنها ما طُمس، ومنها ما تم تحويله إلى إسطبلات أو أماكن متنزهات لليهود والإسرائيليين في الداخل المحتل».

ويضيف: «أثناء الحرب وما شاهدناه من واقع مرير خطر ببالي وذهني كيف أوثق طبيعة ما يحصل لنا في أرض غزة والواقع المرير الذي يعيشه شعبنا في فلسطين المحتلة، فرأيت أن أقوم بعمل مجسمات لوحات صخرية بالنحت على الصخور؛ لتوثيق واقع غزة من خيام، ومبان، ونزوح، وطائرات، ودبابات، وإسعافات، وعربات المياه، حتى العربات عن طريق الحصان؛ لتكون مجسمات تحاكي واقع غزة وتكون شاهدًا لما يحصل لنا الآن من عملية إبادة في المستقبل لأولادنا وأحفادنا».

ويوضح أن المجسمات تحاكي المعاناة التي يعيشها أهل غزة في النزوح وأنا واحدٌ منهم، معقباً: «كانت هناك الكثير من الصعوبات خاصة مع النزوح المستمر، حيث كنت أنزح ووالدتي وهي امرأة قعيدة وزنها فوق المئة كيلوجرام، ولا يوجد مقومات لعملية النزوح، لا طرق ولا سيارات ولا معدات، وهذه المعاناة ليست معاناتي وحدي، بل معاناة باقي أهل غزة ليست الوالدة فقط».

ويتابع: «استطعت العمل وسط الدمار والخوف الدائم من القصف، فكنت أعيش معاناة كل يوم أنزح، أرجع، أضرب، أقصف، شهداء، أخبار، فهذا واقع أليم، وسقوط شهداء بالآلاف، بل بمئات الآلاف، لأخرج منحوتة لتوثيق حقائق وآثار وتراث فلسطين، سواء في الداخل المحتل أو هنا في غزة».

المنحوتة ليست الأولى للنحات الفلسطيني، بل حاول سابقًا أن يقوم بجمع الآثار من كل مكان في فلسطين، ووضع أمواله وأموال أولاده لإنشاء متحف به حوالي 2000 قطعة أثرية نادرة موثقة عن طريق الجامعات والخبراء، قبل أن يقوم الاحتلال بحرق هذا المتحف كما حرق 17 متحفًا آخر.

متحف لجمع التراث الفلسطيني

ويقول النحات الفلسطيني: «جمعت حوالي 2000 قطعة أثرية نادرة موثقة، من آثار وتراث ونحاسيات وأشياء نادرة لا تقدر بثمن، ووضعت أموالي وأموال أولادي لأقوم بصرح عظيم وهو متحف لجمع تراث فلسطين، لكن تم حرق هذا المتحف بشكل متعمد، كما تم حرق 17 متحفًا آخر في غزة».

ويضيف: «الحرق كان بمواد أنا لا أعلم ما هي بالضبط، فأنا لست خبيرًا فيها، لكنها تحرق الصخور التي لا تتأثر بالنار العادية، كما حرقت النحاسيات، وحرقت الحديد، أصهرت كل شيء، طمست هذا المتحف وما عليه، إلا القليل الذي كان في الزوايا ويبعد عن آثار هذه الحروق».

ويتابع: «أحتفظ بكل هذه المحروقات في مخزن كامل، وما يدل على ما تم حرقه في هذا المكان، وتوثيق ذلك عن طريق الفضائيات والخبراء».

عاد أحمد، إلى خان يونس بعد خروج جنود الاحتلال منها، فوجدها مدمرة بالكامل، لدرجة أنه لم يستطع التعرف على منزله أو حتى متحفه.

يقول: «كنت أقول معقول هذا هو المكان؟ من شدة ما تم تغيير ما في واقع هذا المكان، فقد تم استهداف متحفي كما باقي المتاحف في قطاع غزة، وكان الهدف عملية طمس آثار وتراث وحقائق وما يثبت ودلائل ووقائع في غزة ليتم إزالة ذلك».

ويستطرد: «لكنني أثناء الحرب وأثناء النزوح خطر ببالي أن أقوم بتوثيق ذلك في منحوتات فنية، كل المساجد والكنائس والقلاع التي كانت موجودة، سواء في الداخل المحتل أو في غزة، نحتها على الجص والصخور، التي جمعتها من مخلفات الحرب».

ويضيف: «قررت توثيق وإثبات ما يحصل لنا من إبادة وقتل وتهجير ليكون في المستقبل شيئًا عينًا ومجسمًا يراه أولادنا وأحفادنا والعالم أجمع، وقمت بعمل هذه المنحوتة المتكاملة على لوحة صخرية واحدة طبعًا وثقت بها هنا الخيام».

ويشرح ما في اللوحة من معالم: «طبعًا هنا الإنسان كيف يجلس وماذا يفعل بين الخيام، تحت حرارة الشمس، طبعًا هنا بائع على العربة، هنا الكلاب كيف تجري بين الخيام، وتعيش معنا، لتصبح جزءًا من واقعنا الحالي بعد النزوح».

ويؤكد: «أيضًا قمت بتوثيق المباني، وسيارات الإسعاف والمسعف، والمباني التي تم قصفها، وكيف كان يتعامل الجنود والكلاب مع واقع المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وبين خلجات ومخيمات غزة، بين المعسكرات».

ويستكمل: «هنا وثقت الكنائس، جمعت الديانات، الكنائس، المساجد والمعابد، وكيف وفقت الدبابة، وكيف تعمل عملية القصف بالدبابات، وكيف تم إزالة الأشجار بالجرافة لقطع أشجار النخيل وأشجار الزيتون».

وتابع: «لم تقف المنحوتة عند هذا الحد، بل أيضًا وثقت طائرات الأباتشي كيف تقصف، وطيارة الأوكس ذات الرادارات القادمة من أعلى الغيوم، ومُسيرات (الكواد كابتر) التي تقوم بعملية القصف بعد البحث من طائرات الاستطلاع الزنانة، وأيضًا الطائرات النفاثة من داخل الغيوم من الأعلى وكيف تأتينا من فوق الغيوم وتفاجِئنا بالقصف، وأيضًا طائرة (إف-16) كيف تقصف، والصواريخ وحاملة الصواريخ».

ويستكمل: «تم توثيق كل ذلك عبر هذه اللوحة الصخرية لتكون هي الراوي للأجيال القادمة على ما يحدث في غزة؛ لأنه في الإعلام يتم طمس هذه المعلومات» على حد قوله.

رسالة إلى العالم

ووجه النحات الفلسطيني رسالة لدول العالم العربي والأوروبي، قائلًا: «نُقلت المعلومات للعالم بأننا، شعب غزة أو شعب فلسطين، إرهابيون، نحن لسنا إرهابيين، نحن -كما باقي البشر- مسالمون ونحب السلام ونحب الحياة ولا نريد الحروب ونحب أن نعيش بسلام، لكن بالخطوط الحمراء، نحب أن نعيش بسلام لكن بكرامة وليس بإهانة».

وجاء في رسالته: «أرجو من جميع الدول في العالم العربي والأوروبي أن تنظر لنا بنظرة أننا شعب نحب الحياة والسلام والتعامل مع باقي الشعوب، حتى مع الشعوب الإسرائيلية، نحن نحب الحياة بسلام ونعيش بسلام على هذه الأرض الفلسطينية الباقية والتي هناك ما يثبت هويتها سابقًا وحاليًا ومستقبلا».