فنان كوميدي إسرائيلي يسخر من فلسطينيين فقدوا أرواحهم إثر سقوط طرود المساعدات على رؤوسهم

“القدس العربي”: سخر فنان كوميدي إسرائيلي من فلسطينيين في غزة فقدوا أرواحهم إثر سقوط طرود المساعدات الإنسانية على رؤوسهم، قائلا “كم أغبياء يجب أن يكون الناس حتى لا يروا مظلة مع صندوق!”.

ونشر الفنان هين مزراحي مقطع فيديو بعنوان “أغبى الناس في العالم” على إنستغرام، حيث سخر من الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم بعد فشل فتح المظلات الجوية الإنسانية في غزة، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وإثر عاصفة من التعليقات بشأن العرض المشين، قام مزراحي بحذف الفيديو.

Popular Israeli stand-up comedian Hen Mizrahi (502K followers on Instagram) mocks the Gazans who lost their lives in the faulty parachute airdrop. The crowd goes wild. The video is captioned ‘The dumbest people in the world’. pic.twitter.com/AqMN0mv2sJ

