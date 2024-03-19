سياسة | عربي | فلسطين

فنان كوميدي إسرائيلي يسخر من فلسطينيين فقدوا أرواحهم إثر سقوط طرود المساعدات على رؤوسهم

19 - مارس - 2024

هين مزراحي خلال العرض- (وسائل التواصل)

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“القدس العربي”: سخر فنان كوميدي إسرائيلي من فلسطينيين في غزة فقدوا أرواحهم إثر سقوط طرود المساعدات الإنسانية على رؤوسهم، قائلا “كم أغبياء يجب أن يكون الناس حتى لا يروا مظلة مع صندوق!”.

ونشر الفنان هين مزراحي مقطع فيديو بعنوان “أغبى الناس في العالم” على إنستغرام، حيث سخر من الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم بعد فشل فتح المظلات الجوية الإنسانية في غزة، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وإثر عاصفة من التعليقات بشأن العرض المشين، قام مزراحي بحذف الفيديو.

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  1. يقول امحمد الأول:
    مارس 20, 2024 الساعة 4:56 م

    كما تسخرون منا فإنا نسخر منكم.

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  2. يقول هدال القفقاسي:
    مارس 21, 2024 الساعة 11:37 ص

    تافه ومنحط اخلاقيا فماذا تتوقع منه ان ينطق؟ حاله حال اسياده الصعلوكان النتن ياهو وابن غفير

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