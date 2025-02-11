فنان مسلم يقول إنه أراد التأكيد على إنسانية غزة والسودان ولفت الانتباه لهما في أهم حدث رياضي في أمريكا

لندن – “القدس العربي”:

نشر موقع “ذي انترسيبت” تقريرا أعدته جيسيكا واشنطن عن ذو القرنين نانتامبو الذي رفع علما مشتركا للسودان وفلسطين، بكلمتي السودان وغزة مكتوبتين بالحبر الأسود عليه أثناء وصلة مغني الراب كيندريك لامار والذي يعد أهم فنان هيب هوب في جيله، وذلك أثناء وقت الاستراحة في لعبة “سوبر بول” للكرة الأمريكية بين فيلادلفيا إيغلز وكانساس سيتي تشيفز والتي عقدت في نيواورليانز.

وقال الموقع إنه في الوقت الذي بدأ التحضير لوصلة لامار في “سيزر سوبردوم” سأل نانتامبو، 41 عاما نفسه “هل ستكون جبانا؟ أم ستتخذ موقفا؟”.

وكان يعرف نانتامبو الفنان المقيم في نيوأورليانز أن لديه قرارا عليه اتخاذه حيث كان الملايين يتابعون الموسم 59 من مباريات “سوبر بول”، ولهذا اتخذ القرار ونشر علما مشتركا للسودان وفلسطين وكتب عليه السودان وغزة ولوح به لمدة 30 ثانية، قبل أن يتمكن أمن المباراة من السيطرة عليه ورميه على الأرض وسط ملايين شاهدوا الحادث. ورغم المدة القصيرة على الشاشة إلا أن حركته جذبت انتباه الأمريكيين.

ونقل الموقع عنه: “لا أهتم بالسياسة أو أي شيء” ولكن “ما يجري في هذه الأماكن غير إنساني، الحرب الأهلية في السودان والحرب والطغيان الجاري في غزة هي أحداث غير إنسانية. وهؤلاء الناس مرتبطون بنا كبشر وبخاصة بي بالدين”.

وظل السودان وغزة في مركز الانتباه خلال الأسابيع الماضية بسبب الرئيس دونالد ترامب الذي حضر مباراة الأحد.

ودعا الرئيس إلى طرد الفلسطينيين من غزة وتطهيرهم عرقيا من أجل فتح المجال أمام بناء مشروع تطوير عقاري على البحر الأبيض المتوسط. وفي السودان، أمر ترامب بتجميد المساعدات الأجنبية والتي طالت الإغاثة الإنسانية لملايين الناس هناك والذين يواجهون الجوع.

وقال نانتامبو إنه لا يستطيع السماح لأولئك الذين يشاركونه إيمانه الإسلامي في الخارج بالمعاناة دون التحدث نيابة عنهم علنا: “لا أستطيع أن أعيش في أمريكا – أعيش في حضن الرفاهية – بينما يعاني هؤلاء، دون محاولة مساعدتهم أو لفت الانتباه إليهم”.

وأضاف الفنان والمصمم من نيو أورليانز، والذي يقدم برنامجا على يوتيوب أنه استوحى جزئيا من رسالة لامار الثورية أثناء التدريب. وقال: “كنت أنظر إلى أداء كيندريك لامار، عندما كان يتحدث عن الثورة، لأننا كنا في التدريب. لذا فأنا أشاهد الأداء… أراه يتحدث عن الثورة التي لن يتم بثها على التلفاز” و”هذا أكبر بكثير منا جميعا، أكبر مني، أكبر من سوبر بول، أكبر من الخلاف بين كيندريك لامار ودريك [مغني الراب الكندي]، لأن الإنسانية متورطة”.

A performer waved the flags of #Palestine and #Sudan during the #SuperBowlLIX halftime show and was chased off stage and finally tackled and removed by security.#SuperBowl2025 pic.twitter.com/Qv41X9kQkf — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) February 10, 2025

وقال نانتامبو إنه قرر التعبير عن هذا الموقف قبل الإعلان عن حضور ترامب للمباراة. وأضاف: “لقد أضاف ذلك طبقة إضافية من القلق، كنت خائفا، واعتقدت أنني سأتعرض لإطلاق النار. لم أكن أعرف ما الذي سيحدث، لكن الله منحني الراحة والهدوء”.

وقال الفنان إنه اعتقل واستجوب من قبل الأمن ولكن تم إطلاق سراحه في النهاية.

وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى أنه قد يواجه اتهامات جنائية، قال نانتامبو إنه لم يواجه أي عواقب قانونية حتى الآن. ونفت شركة روك نيشن، التي أنتجت عرض استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول، أي تورط لها في الاحتجاج. وعلى الرغم من مخاوفه الأولية، قال نانتامبو إنه يشعر وكأنه أتي به إلى هذه اللحظة بالذات لسبب ما. وقال: “لقد أحضرني الله إلى هناك لإرسال رسالة وإظهار التضامن وعظمة الله والتضامن مع المضطهدين والمسلمين في جميع أنحاء العالم” وهم “أولئك الذين يبدو وكأن أصواتهم وآلامهم لا تسمع. ويمكن لله أن يرفعهم ويزيد الوعي بهم على أكبر منصة، وفي أكبر مسرح”.