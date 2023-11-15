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فنان مصري معارض يدعو لتأسيس دولة عربية في الإنترنت- (تغريدة)

15 - نوفمبر - 2023

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

اقترح الفنان المصري عمرو واكد، إقامة دولة عربية جديدة في العالم الافتراضي.

وكتب واكد الذي يعرف بمعارضته للنظام المصري، ويقيم في الولايات المتحدة على موقع “إكس”: “لدي اقتراح يبدو وكأنه ساذج، لكنه قد يثمر نتائج في إنجاح وحدتنا”.

وأضاف: “يتم تأسيس دولة عربية جديدة في عالم الإنترنت الافتراضي، وأي شخص يحمل جنسية عربية يكون من حقه الحصول على هذه الجنسية العربية”.

وزاد: “نبدأ بكتابة دستور عربي ثم نسعى في انتخاب ممثلين لنا في حكومة هذه الدولة العربية الافتراضية، وهذه الحكومة تصدر قوانين يلتزم بها المواطنون، ثم تدريجيا نبدأ في تحصيل ضرائب وفي يوم هذه الدولة العربية ستطيح بحدود سايكس بيكو وتنهض بالمنطقة بشكل ديمقراطي حقيقي، نحن لدينا التكنولوجيا والإمكانيات”.

 

وأثارت دعوة واكد ردود فعل واسعة، وعلق حساب يحمل اسم سلطان مؤيدا للفكرة: “أعتقد أن فكرة إنشاء دولة عربية افتراضية ذات دستورها الخاص وحكومتها المنتخبة هي ثورة في الفكر السياسي والتكنولوجيا. ولكن، هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى معالجة من القانون والسيادة، إلى الاعتراف الدولي والتمويل، وحتى الأمن السيبراني. إذا تم التغلب على هذه التحديات، فقد يكون لدينا نموذج جديد للحكم الديمقراطي في العالم العربي”.

فيما سخر أحمد البحيري من الدعوة وكتب: “هذه دولة ستختفي من الوجود إذا انقطع كابل الإنترنت”.

 

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  1. يقول alaa:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 3:22 م

    معاك

    رد

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