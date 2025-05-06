فنان مغربي يتهم ابتسام تسكت بـ”التطاول” على أغنيته ويتوعد باللجوء إلى القضاء- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: وجّه الفنان حميدة الباهيري اتهاما إلى المطربة المغربية ابتسام تسكت بـ “التطاول” على إحدى أغانيه من خلال توظيف مقاطع منها في أغنيتها الجديدة “سالينا” التي أعلنت عن إطلاقها قبل أيام قليلة.

المقطوعة الجديدة التي أثار الفيديو كليب الخاص بها موجة من التكهنات بعد نشر تسكت لصور تجمعها بالفنان والمنشط التلفزيوني مراد العشابي، والتي وثقت لحظة عقد قرانهما الذي تبين فيما بعد أنها مجرد مشاهد من العمل المذكور، دخلت منعطفا جديدا مع التصريحات الجديدة للفنان حميدة.

بالنسبة لقيدوم أغاني المجموعات، الباهيري، وهو وأحد مؤسسي المجموعة الغنائية الشهيرة “المشاهب” وأيضا “بنات الغيوان”، فإن الفنانة ابتسام تسكت “تطاولت” على أغنيته التي تحمل عنوان “دابا دبا تندم عليا”، وهي من كلماته وألحانه وغنائه، وفق ما ورد في التعليق المرفق بفيديو نشره على صفحته بفيسبوك.

واتهم الفنان حميدة ابتسام تسكت بعدم طلب إذنه لتوظيفها في مقاطع من أغنيتها الجديدة، كما عبر عن استيائه الشديد من هذا “التطاول” وفق تعبيره، بل الأكثر من ذلك يقول الباهيري في الفيديو إن أغنية “سالينا” لم تقتبس فقط مقاطع من أغنيته الأصلية “دابا دابا تندم علينا، بل جرى نسب ذلك إلى الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، معتبرا ذلك يدخل في باب “التزوير الواضح للحقيقة”، كما انه “اعتداء صارخ” على حقوقه المعنوية والمادية.

وعاد الفنان القيدوم حميدة البهيري إلى 1998، السنة التي سجل فيها أغنيته بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف، وهي من كلماته وألحانه وأدائه أيضا، مؤكدا أنه ما زال يحتفظ بشريط “الكاسيت” الذي سجل عليه المقطوعة.

ولم تفته الإشارة إلى أن الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي بدوره كان قد “تطاول” عليها في وقت سابق، لكنهما حلاّ المسألة بطريقة ودية بعد تدخلات من وسطاء الخير ليتنازل عن الدعوى القضائية.

وأشار أيضا إلى اللجوء إلى القضاء في حديثه عن استخدام تسكت لمقاطع من الأغنية نفسها في عملها الجديد “سالينا”، مُذكّرا بأن مسيرته الفنية تمتد لأكثر من 50 عاما، وهو ما يدفعه إلى عدم السكوت عن هذا “التطاول” و”الاستهتار”.

وبالنسبة للفنان نفسه فإن “الملكية الفكرية خط أحمر”، مما سيجعله يلجأ إلى القضاء بحثا عن الإنصاف ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي “تسيء للمشهد الفني” وفق تعبيره. ودعا في الوقت نفسه ابتسام تكست قبل أن يطرق باب القضاء، إلى تدارك الأمر وأن تقوم باللازم لرد الاعتبار له وتصحيح الخطأ.

والملاحظ أنه لم تمضِ سوى أيام قليلة على إعلان ابتسام تسكت عن إطلاق الأغنية محلّ الاتهام عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية، حتى أصبحت موضوعًا لتكهنات دفعت البعض إلى الحديث عن دخول الفنانة القفص الذهبي.

وتعمدت الفنانة في وقت سابق قبل الإعلان عن إطلاق أغنية “سالينا”، نشر صورة من زفاف جمعها بالفنان مراد العشابي، وما زاد من حيرة الجمهور التعليق الذي قالت فيه “حافظي على حب حياتك في صمت، وتزوجيه في صمت، خططي في صمت، اشتغلي واطمحي في صمت، انكسري وواجهي صراعتك في صمت عيشي حياتك بسرية، ثم اتركيهم يزفونك أمام الجميع واكشفي وجه حب حياتك أمام الجميع بكل جرأة واستمري واكشفي لهم مولودك الجديد”.

وزادت في التعليق نفسه “اجعلي كل تحركاتك سرية، لأن الغيرة ممكن أن توقفك، دعيهم يرون النتائج وليس الخطط”، وختمت بشكر جمهورها على الدعم المستمر “وحبكم الكبير”.