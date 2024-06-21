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فندق ياباني يرفض إقامة زبون إسرائيلي- (تدوينات)

21 - يونيو - 2024

مظاهرة ضد الحرب على غزة أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو

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طوكيو: رفض فندق في مدينة كيوتو اليابانية حجزا تقدم به زبون إسرائيلي وذلك “للاشتباه بوجود صله له مع الجيش الإسرائيلي” الذي يواصل حربه على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، أن فندق”هوتيل ماتيريال” في منطقة هيغاشياما في كيوتو، رفض حجزا لعميل إسرائيلي، في يونيو/ حزيران الجاري، للاشتباه بصلته بالجيش الإسرائيلي.

واعتبرت بلدية كيوتو، في بيان، أن سبب عدم قبول الفندق لحجز عميلها الأجنبي “ليس سببًا مشروعًا لرفض الإقامة”.

وأضاف البيان أنه تم تحذير الفندق شفهيا وخطيا.

وفي ردها على سؤال حول الموضوع في مؤتمرها الصحافي، قالت وزيرة الخارجية اليابانبة كاميكاوا يوكو إن “رفض الإقامة على أساس الجنسية أمر غير مقبول”.

وأضافت كاميكاوا: “نأمل أن يتمكن جميع الزوار القادمين إلى اليابان من المشاركة في الأنشطة المختلفة في البلاد وسط شعور بالأمان”.

(الأناضول)

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  1. يقول Rahma:
    يونيو 21, 2024 الساعة 8:20 م

    يرحم والديك ايها الياباني الشريف.

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  2. يقول abuelabed.:
    يونيو 22, 2024 الساعة 11:31 ص

    والله عندكم كرامة وكبرياء أكثر من الانظمة العربية الرجعية.

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  3. يقول مروان لطفي:
    يونيو 22, 2024 الساعة 3:19 م

    موقف انساني لافت لكن مع الأسف مواقف الحكومة اليابانية مساند لأي موقف أمريكي الذي بدوره شريك كامل مع الابادة الجماعية الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

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  4. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 6:00 م

    وعرب الإمارات يستقبلون الصهاينة بالآف هذي شهور وشهور وشهور في فنادقهم الفخمة بلا خجل أو وجل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒

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