فندق ياباني يرفض إقامة زبون إسرائيلي- (تدوينات)

طوكيو: رفض فندق في مدينة كيوتو اليابانية حجزا تقدم به زبون إسرائيلي وذلك “للاشتباه بوجود صله له مع الجيش الإسرائيلي” الذي يواصل حربه على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، أن فندق”هوتيل ماتيريال” في منطقة هيغاشياما في كيوتو، رفض حجزا لعميل إسرائيلي، في يونيو/ حزيران الجاري، للاشتباه بصلته بالجيش الإسرائيلي.

Hotel Material, Kyoto has refused lodging to Israeli tourist over possibility in assistance of genocide in Palestine.

Thank you!

I vow to stay at your establishment the next time I’m visiting Kyoto 🙏

📍https://t.co/VdQ6DVjTB3 (4.5 stars on Google!) pic.twitter.com/1LsIU1hPTs

— יַסמִין (@JAZZ___says) June 15, 2024