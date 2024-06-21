فندق ياباني يرفض إقامة زبون إسرائيلي- (تدوينات)

مظاهرة ضد الحرب على غزة أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو

طوكيو: رفض فندق في مدينة كيوتو اليابانية حجزا تقدم به زبون إسرائيلي وذلك “للاشتباه بوجود صله له مع الجيش الإسرائيلي” الذي يواصل حربه على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، أن فندق”هوتيل ماتيريال” في منطقة هيغاشياما في كيوتو، رفض حجزا لعميل إسرائيلي، في يونيو/ حزيران الجاري، للاشتباه بصلته بالجيش الإسرائيلي.

Hotel Material, Kyoto has refused lodging to Israeli tourist over possibility in assistance of genocide in Palestine. Thank you!

I vow to stay at your establishment the next time I’m visiting Kyoto 🙏 📍https://t.co/VdQ6DVjTB3 (4.5 stars on Google!) pic.twitter.com/1LsIU1hPTs — יַסמִין (@JAZZ___says) June 15, 2024

🇯🇵🇮🇱 Hotels in Japan, now refuse to accept Israeli tourists Israelis on facebook are claiming that they’re being denied lodging at hotels in Japan because harboring anyone with ties to the IDF could be considered accessory to war crimes@pissvortex pic.twitter.com/9c0eVdr7aV — Megatron (@Megatron_ron) June 15, 2024

واعتبرت بلدية كيوتو، في بيان، أن سبب عدم قبول الفندق لحجز عميلها الأجنبي “ليس سببًا مشروعًا لرفض الإقامة”.

وأضاف البيان أنه تم تحذير الفندق شفهيا وخطيا.

وفي ردها على سؤال حول الموضوع في مؤتمرها الصحافي، قالت وزيرة الخارجية اليابانبة كاميكاوا يوكو إن “رفض الإقامة على أساس الجنسية أمر غير مقبول”.

وأضافت كاميكاوا: “نأمل أن يتمكن جميع الزوار القادمين إلى اليابان من المشاركة في الأنشطة المختلفة في البلاد وسط شعور بالأمان”.

(الأناضول)