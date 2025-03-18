سياسة | دولي

فنزويلا تحذر رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب “المعاملة المذلة”

18 - مارس - 2025

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بوغوتا: حذرت فنزويلا رعاياها الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة أو يعبرون من خلالها (ترانزيت)، بسبب “المعاملة المذلة” تجاه الفنزويليين.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للخارجية الفنزويلية، الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية كثفت مؤخرا “الاعتقالات التعسفية والترحيل غير المبرر، ومصادرة الممتلكات والوثائق”، بالإضافة إلى “المعاملة التمييزية والإذلال” ضد الفنزويليين.

ودعا البيان الفنزويليين الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يخططون للسفر إليها إلى توخي الحذر، مشيرا إلى زيادة أحداث العنف ضدهم والقوانين التي تحد من الحقوق الأساسية، مما قد يعرض الأمن الشخصي للخطر.

البيان أكد كذلك على أن الحكومة الفنزويلية ستظل ملتزمة بحماية حقوق المهاجرين الفنزويليين، وستواصل إدانة انتهاكات حقوقهم.

كما دعا المجتمع الدولي إلى أن يكون أكثر “حساسية ويقظة” حيال هذه الممارسات التي “تنتهك كرامة الإنسان و مبادئ القانون الدولي”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فعّل التفويض الذي كان يُستخدم سابقًا فقط في فترات الحروب لتسريع عملية ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، التي وصفها بأنها “منظمة إرهابية أجنبية”.

وعلى الرغم من قرار قاضٍ اتحادي بوقف تنفيذ القرار، إلا أن الإدارة الأمريكية قامت بترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين الذين تتهم بالارتباط بالعصابة الفنزويلية، إلى السلفادور.

(الأناضول)

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