فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة بسبب الجفاف

كراكاس: أعلنت الحكومة الفنزويلية الأحد خفض أيام العمل الأسبوعية في القطاع العام إلى ثلاثة، بعد أن بدأ انخفاض منسوب المياه في البلاد بتهديد انتاج الطاقة الكهرومائية.

وقالت الحكومة في بيان إنه اعتبارا من الإثنين ستتقلص نوبات العمل اليومية في القطاع العام إلى أربع ساعات ونصف تبدأ في الثامنة صباحا، على أن يقتصر العمل في المكاتب على ثلاثة أيام في الأسبوع. كما حضت المواطنين على توفير الطاقة في منازلهم.

وأفاد بيان حكومي “نتيجة لحالة الطوارئ المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، نواجه حدثا مناخيا يؤثر على منسوب المياه في الخزانات التي تولد الطاقة الكهربائية في منطقة الأنديز”.

ويتم إنتاج جزء كبير من الكهرباء في فنزويلا بواسطة محطات الطاقة الكهرومائية.

ويعد تقنين الكهرباء أمرا شائعا في فنزويلا، وقد حدثت انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي منذ عام 2019 أرجعتها الحكومة إلى أعمال تخريب.

(أ ف ب)