فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى سفارة

رام الله: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن جمهورية فنزويلا البوليفارية قررت رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.

ورحبت الوزارة، في بيان صحفي، بهذه الخطوة “التي تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين، في نيسان/ أبريل 2009، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وعلى موقف فنزويلا الداعم والثابت لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة”.

وعبّرت الوزارة باسم دولة فلسطين عن امتنانها وشكرها للجمهورية الفنزويلية على “دعمها اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولهذا القرار الشجاع الذي يساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أهمية الاعترافات الدولية بفلسطين “في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية، ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي، جراء استمرار الاحتلال الذي طال أمده”.

(د ب أ)