فنزويلا تطالب “إكس” بوثائق لأنشطتها لرفع الحظر عنها

بوغوتا: طالب وزير الاتصالات الفنزويلي فريدي نانيز، منصة “إكس” بتقديم وثائق عن أنشطتها في البلاد، من بينها بيان رسمي بمجلس إدارة الشركة وممثلها في كراكاس، من أجل رفع الحظر عنها.

وبحسب الإعلام الفنزويلي، الثلاثاء، قال نانيز: “ما زلنا نتوقع منهم أن يتحملوا المسؤولية. سنرفع الحظر إذا اعترفوا بقوانين فنزويلا وطبقوها”.

وأكد أهمية الالتزام بالقوانين من أجل رفع الحظر، موضحا أنه إذا لم تلتزم الشركة بالقوانين، فقد يتم الاستعاضة عنها بمنصات تواصل اجتماعية جديدة.

وفي بيان لبرنامج تلفزيوني خاص في 19 أغسطس/ آب الجاري، اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مالك المنصة إيلون ماسك بتشجيع الفاشية والعنف في بلاده.

وكانت فنزويلا حظرت المنصة في 9 أغسطس الجاري لمدة 10 أيام بتعليمات من مادورو.

وفي 28 يوليو/ تموز الفائت، فاز مادورو بالانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، وادعى الملياردير الأمريكي ماسك أن “الانتخابات مزورة”.

(الأناضول)