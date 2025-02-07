فنزويلا تعتبر مصادرة واشنطن إحدى طائراتها “سرقة” وتصف روبيو بـ”اللص”- (تدوينة)

كراكاس: اعتبرت كراكاس الجمعة مصادرة واشنطن طائرة فنزويلية ثانية في جمهورية الدومينيكان “سرقة وقحة”، ووصفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه “لصّ”.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ “جمهورية فنزويلا البوليفارية تدين أمام العالم أجمع السرقة الوقحة لطائرة تابعة للأمة الفنزويلية، والتي تمّت بناء على أوامر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو”.

وأضافت متحدثة عن روبيو “إن كراهيته لفنزويلا تقوده الآن إلى ارتكاب جريمة علنية، إذ قام بمصادرة طائرة بشكل غير قانوني بالتواطؤ” مع جمهورية الدومينيكان.

الخميس، في اليوم الأخير من جولته في أميركا اللاتينية، شهد روبيو إجراءات مصادرة طائرة حكومية فنزويلية على مدرج مطار سانتو دومينغو، وهي المصادرة الثانية في أقل من عام.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي عبر منصة إكس إن “مصادرة هذه الطائرة الفنزويلية، المستخدمة للتهرب من العقوبات الأمريكية وغسل الأموال، هو مثال قوي على تصميمنا على محاسبة نظام الرئيس نيكولاس مادورو غير الشرعي على أفعاله غير القانونية”.

The seizure of this Venezuelan aircraft, used for evading U.S. sanctions and money laundering, is a powerful example of our resolve to hold the illegitimate Maduro regime accountable for its illegal actions. With the Dominican Republic and our regional partners, we will continue… pic.twitter.com/OoVETaTReJ — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 6, 2025

لكن وزارة الخارجية الفنزويلية اعتبرت أن “هذا الهجوم على فنزويلا يثبت أن روبيو ليس أكثر من مجرم متنكّر في صورة سياسي، ويستخدم منصبه لنهب أصول بلدنا”.

وتابعت “إن كراهيته تجعله مجرما دوليا قادرا على انتهاك أي قاعدة لإلحاق الضرر بوطننا. سيُسجل ماركو روبيو في التاريخ على حقيقته: لص وعدو معلن لشعبنا”، مضيفة أن “فنزويلا ستتخذ كل التدابير اللازمة للتنديد بهذه السرقة والمطالبة بإعادة طائرتيها على الفور”.

(أ ف ب)