فنزويلا تعتبر مصادرة واشنطن إحدى طائراتها “سرقة” وتصف روبيو بـ”اللص”- (تدوينة)

كراكاس: اعتبرت كراكاس الجمعة مصادرة واشنطن طائرة فنزويلية ثانية في جمهورية الدومينيكان “سرقة وقحة”، ووصفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه “لصّ”.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إنّ “جمهورية فنزويلا البوليفارية تدين أمام العالم أجمع السرقة الوقحة لطائرة تابعة للأمة الفنزويلية، والتي تمّت بناء على أوامر من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو”.
وأضافت متحدثة عن روبيو “إن كراهيته لفنزويلا تقوده الآن إلى ارتكاب جريمة علنية، إذ قام بمصادرة طائرة بشكل غير قانوني بالتواطؤ” مع جمهورية الدومينيكان.
الخميس، في اليوم الأخير من جولته في أميركا اللاتينية، شهد روبيو إجراءات مصادرة طائرة حكومية فنزويلية على مدرج مطار سانتو دومينغو، وهي المصادرة الثانية في أقل من عام.
وكتب وزير الخارجية الأمريكي عبر منصة إكس إن “مصادرة هذه الطائرة الفنزويلية، المستخدمة للتهرب من العقوبات الأمريكية وغسل الأموال، هو مثال قوي على تصميمنا على محاسبة نظام الرئيس نيكولاس مادورو غير الشرعي على أفعاله غير القانونية”.
The seizure of this Venezuelan aircraft, used for evading U.S. sanctions and money laundering, is a powerful example of our resolve to hold the illegitimate Maduro regime accountable for its illegal actions. With the Dominican Republic and our regional partners, we will continue… pic.twitter.com/OoVETaTReJ
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 6, 2025
لكن وزارة الخارجية الفنزويلية اعتبرت أن “هذا الهجوم على فنزويلا يثبت أن روبيو ليس أكثر من مجرم متنكّر في صورة سياسي، ويستخدم منصبه لنهب أصول بلدنا”.
وتابعت “إن كراهيته تجعله مجرما دوليا قادرا على انتهاك أي قاعدة لإلحاق الضرر بوطننا. سيُسجل ماركو روبيو في التاريخ على حقيقته: لص وعدو معلن لشعبنا”، مضيفة أن “فنزويلا ستتخذ كل التدابير اللازمة للتنديد بهذه السرقة والمطالبة بإعادة طائرتيها على الفور”.
(أ ف ب)
نظام مادورو من الأنظمة الدكتاتورية التي زالت جاثمة على شعب ڤينزويلا حارمة إياه من الثروة النفطية الهائلة التي يتوفر عليها ، فالإنتخابات دائما مزورة لصالح مادورو الذي يمسك بالحكم بيد من حديد ولا مجال الديمقراطية في هذا البلد الغني الفقير .
دعك من هذا الكلام مللنا من هذه الاسطوانة المشروخة
ليس هناك نظام اقذر من النظام الامريكي المجرم
نعيش في أسوأ عصر في التاريخ وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق الأقوياء يفعلون ما يريدون، والضعفاء يعانون مما كتب عليهم. لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد. الكوبي روبيرو أصبح كاوبوي أميركي ينهب ويصادر الطائرات باسم العقوبات الاقتصادية الأمريكية. يا للخيبة!!!.
البلطجه الامريكيه المفضوحه و الصريحه لا تستند إلي الادله و البراهين . حكم القوى على الضعيف.
الإمبريالي الامريكي هو اللص العالمي رقم واحد وهو ناهب ثروات الشعوب الأكثر إجراما و قبحا في التاريخ
استغرب على تعليق السيد من المغرب على انه فينزويلا بلد فية ديكتاتور كأنه الملك الذي عندهم ديمقراطي ولا يقبل الشعب يده ولا ينحني أمامه وامام ابنه وهذه الطريقة في التعامل البشري قد ذهب منذ قرنين
الأخ كريم النظام الملكي المغربي له أزيد من 12 قرنا ، فلا مجال للمقارنة مع أنظمة أخرى ، هذا أولا وثانيا تقبيلنا ليد الملك هو تقليد راسخ منذ قرون ويدل على الإحترام والتقدير باعتبار العاهل المغربي من الأسرة النبوية الشريفة
أليست الجزاءر حليفة دولة فنزويلا لمادا لم تحتج الجزاءر على امريكا هاهاها نعم انها امريكا
هذا هو حال كل من يقوم بتزوير الانتخابات للبقاء بالحكم لا أحد يحترمه ويقف بجانبه ويتعاطف معه