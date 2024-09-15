فنزويلا تعتقل مواطنين من إسبانيا وأمريكا والتشيك بتهمة “زعزعة الاستقرار”

كراكاس: قال مسؤول فنزويلي كبير أمس السبت إن اثنين من إسبانيا وثلاثة مواطنين أمريكيين ومواطنا من التشيك ألقي القبض عليهم في فنزويلا للاشتباه في صلتهم بخطط مزعومة لزعزعة استقرار البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “أحد أفراد الجيش الأمريكي” اعتقل في فنزويلا، مضيفا أن الوزارة على علم بتقارير غير مؤكدة عن اعتقال مواطنين اثنين آخرين هناك. لكنه رفض مزاعم فنزويلا بشأن ضلوع واشنطن في أي مخصص للإطاحة بالحكومة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعميق التوترات الكبيرة بالفعل بين فنزويلا وإسبانيا والولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في يوليو/ تموز.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو في مؤتمر صحفي إن اثنين من الإسبان مرتبطان بجهاز المخابرات الإسباني ويخططان لاغتيال رئيس بلدية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية نفت هذا الادعاء.

واتهم كابيو أيضا ثلاثة مواطنين أمريكيين ومواطنا تشيكيًا بالتورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك خطط مزعومة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين.

وقال كابيو “هذه الجماعات تسعى إلى الاستيلاء على ثروات البلاد، ونحن كحكومة سنرد بحزم على أي محاولة لزعزعة الاستقرار”. وأضاف أنه تم ضبط نحو 400 بندقية مصدرها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة غير ضالعة في أي محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الإسبانية لرويترز إن الوزارة طلبت من فنزويلا مزيدا من المعلومات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “إن السفارة الإسبانية أرسلت مذكرة شفوية إلى الحكومة الفنزويلية تطلب فيها الوصول إلى المواطنين المعتقلين للتحقق من هوياتهم وجنسياتهم ومعرفة التهم الموجهة إليهم بالضبط”.

وقال كابيو إن المواطنين الإسبان اعتقلوا أثناء التقاط الصور في مدينة بويرتو أياكوتشو.

استدعت فنزويلا سفيرها لدى إسبانيا في الأسبوع الماضي للتشاور واستدعت السفير الإسباني للمثول أمام وزارة الخارجية بعد أن اتهم وزير إسباني مادورو بإدارة “ديكتاتورية”، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

كما أثار قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لقاء مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي غادر البلاد إلى إسبانيا قبل أيام بعد أن هدده نظام مادورو بالاعتقال، غضب فنزويلا.

وشهدت كراكاس توترات جديدة مع الولايات المتحدة التي اعترفت بمرشح المعارضة جونزاليس أوروتيا فائزا في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو تموز.

(رويترز)