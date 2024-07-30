فنزويلا تعلق الرحلات الجوية مع بنما والدومينيكان وتسحب دبلوماسييها من سبع دول في أمريكا اللاتينية

كراكاس: ستعلق فنزويلا اعتبارا من الأربعاء الرحلات الجوية من بنما وجمهورية الدومينيكان وإليهما، بسبب “إجراءات التدخل” من جانب حكومتَي هذين البلدين اللذين شككا في إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما أعلنت وزارة النقل الفنزويلية الاثنين.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية في بيان “التعليق المؤقت للرحلات التجارية” من بنما والدومينيكان وإليهما، اعتبارا من 31 تموز/ يوليو.

وأعلنت فنزويلا في وقت سابق الاثنين أيضا سحب موظفيها الدبلوماسيين من سبع دول في أمريكا اللاتينية احتجاجا على “تدخل” حكومات هذه البلدان التي شككت في إعادة انتخاب مادورو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية.

واعتبرت كراكاس أن موقف حكومات الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبنما والبيرو وجمهورية الدومينيكان والأوروغواي “يقوض السيادة الوطنية”، داعية دبلوماسييها إلى مغادرة هذه البلدان.

وكان المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، أعلن الإثنين، فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة توالياً، بحصوله على 51,2 بالمئة من أصوات المقترعين في الانتخابات التي أجريت الأحد، في نتيجة رفضتها المعارضة مؤكدة حصول مرشحها على 70 بالمئة من الأصوات.

(أ ف ب)