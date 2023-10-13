فنزويلا تفرض التعادل على البرازيل.. والأرجنتين تهزم باراغواي بتصفيات كأس العالم

برازيليا: أحرز إدوارد بيلو، هدفا من ركلة خلفية رائعة، فرضت به فنزويلا التعادل على البرازيل 1-1 في مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمس الخميس، بينما انفردت الأرجنتين بصدارة الترتيب عقب الفوز على باراغواي بهدف دون رد محققة بذلك العلامة الكاملة بعد الفوز بجميع مبارياتها.

وبعد شوط أول سلبي في كويابا، افتتح المدافع غابرييل ماجالهايس التهديف في الدقيقة 50 عندما حول ركنية نيمار بضربة رأسية قوية نحو القائم القريب محرزا أول أهدافه الدولية.

وأتيحت للبرازيل فرص لتعزيز التقدم وألغى الحكم هدفا أحرزه فينيسيوس جونيور بداعي التسلل في الدقيقة 71.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة كبيرة أخرى عندما قفز بيلو في الهواء وسدد بقوة نحو مرمى الضيوف بعد تلقيه كرة عرضية من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 85.

وبهذا التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة أمام أوروغواي في مونتيفيديو إلى المركز الثاني في ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية، بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.

وأحرز المدافع البالغ من العمر 35 عاما أربعة أهداف فقط في أكثر من 100 مباراة دولية سابقة مع الأرجنتين لكنه أظهر مهارة كبيرة ليضع بطل العالم في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة من ركلة ركنية.

وشارك ليونيل ميسي، الذي انضم للتشكيلة رغم غيابه في الأسابيع الماضية عن فريق إنتر ميامي الأمريكي بسبب مشكلة في العضلات، في الدقيقة 53 واقترب من تعزيز تقدم الأرجنتين عندما سدد كرة في إطار المرمى من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وستواجه الأرجنتين بيرو في مباراتها المقبلة في ليما يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي مباراة أخرى تعادلت أوروغواي 2-2 مع كولومبيا بفضل هدف متأخر من ركلة جزاء حمل توقيع داروين نونيز.

وتأخرت أوروغواي بعدما حوّل جيمس رودريغيز تمريرة عرضية من رافائيل سانتوس بوري في الدقيقة 35، لكنها أدركت التعادل في بداية الشوط الثاني عن طريق ماتياس أوليفيرا.

وبعد خمس دقائق، عادت كولومبيا إلى التقدم بفضل تسديدة ماتيوس أوريبي من عرضية أخرى من بوري.

مع ذلك، حُرم أصحاب الأرض من الفوز بعد طرد حارس المرمى كاميلو فارغاس في الدقيقة 87 بسبب تلقيه الإنذار الثاني على خلفية نتيجة خطأ ضد ماكسيميليانو أراوخو ما أدى إلى احتساب ركلة جزاء.

شارك ألفارو مونتيرو ليحل محل فارجاس في حراسة المرمى لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها نونيز.

وبهذه النتائج أصبحت كولومبيا في المركز الثالث تليها أوروغواي بينما احتلت تشيلي المركز الخامس بعد الفوز على بيرو 2-صفر.