فنزويلا تقول إن مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة غادر البلاد بعد طلبه اللجوء في إسبانيا

كراكاس: أعلنت السلطات الفنزويلية السبت أنها منحت تصريحا بالسفر إلى إسبانيا لإدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الذي ادعى الفوز على نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز/يوليو، مؤكدةً أنه غادر البلاد.

وكتبت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز على شبكات التواصل الاجتماعي “اليوم، 7 أيلول/سبتمبر، غادر إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد. بعد لجوئه الطوعي إلى السفارة الإسبانية في كراكاس قبل بضعة أيام، طلب من الحكومة الإسبانية اللجوء السياسي (…) وقد منحته فنزويلا التصريح اللازم، وذلك من أجل مصلحة السلام والهدوء السياسي في البلاد”. وأضافت أن كراكاس وافقت على مروره الآمن وأنه غادر فنزويلا.

وأوضحت نائبة الرئيس الفنزويلي أن التصريح بالمرور الآمن صدر بعد “اتصالات (…) بين الحكومتين واتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون الدولي”.

ولم يتسن الاتصال بالمعارضة الفنزويلية على الفور للحصول على تصريح.

وكان القضاء الفنزويلي قد أصدر الاثنين مذكرة توقيف بحق غونزاليس أوروتيا بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في تموز/يوليو والتي أعلنت السلطات فوز مادورو بها.

وقالت النيابة العامة إن الاتهامات الموجهة إليه تشمل “اغتصاب” وظيفة عامة و”تزوير” وثيقة عامة والتحريض على العصيان، والتخريب، و”التآمر” مع الجريمة المنظمة وممولين “للإرهاب”.

وتجاهل غونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، ما دفع بمادورو إلى وصفه بأنه “جبان” و”يقود انقلابا من مخبئه”.

وغونزاليس أوروتيا، السفير السابق البالغ 75 عاما، كان يعيش في شبه سرية، ولم يظهر علنا منذ 30 تموز/يوليو.

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان عدة في أمريكا اللاتينية الاعتراف بإعلان مادورو انتصاره من دون الاطلاع على محاضر نتائج التصويت المفصّلة.

وأعلنت هيئة الانتخابات الفنزويلية أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل كاملة للنتائج، مشيرة إلى هجوم إلكتروني استهدف أنظمتها. من جهتهم، يشير مراقبون إلى عدم وجود أدلة على حصول أي قرصنة خلال الانتخابات.

(أ ف ب)